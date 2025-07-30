韓男星染毒竟被指「是因吃ADHD藥上癮」！　精神科醫師怒打臉

記者劉宛欣／綜合報導

南韓知名歌手兼作曲家Don Spike 2022年爆出吸毒，被警方以違反毒品管理法等嫌疑逮捕，接受調查時低頭認罪，表示甘願受罰，最終判刑2年，目前已經出獄。先前有說法指稱他染毒是因為對ADHD（注意力不足過動症）藥物成癮，對此，一名南韓精神科醫師近日拍攝影片談及此事，公開表達強烈憂慮，駁斥相關不實資訊。

▲Don Spike已經刑滿出獄。（圖／翻攝自韓網）

精神健康科醫師金志勇28日在YT節目中，提起最近京畿道道知事對毒癮的錯誤理解發言，他表示，該政治人物曾聲稱「家長會為了孩子的成績，推薦他們服用ADHD藥物」，他對此表示認同；但對於後續「這些藥物含有毒品成分，容易上癮，最後甚至會濫用」的說法，他則明確指出這是「毫無根據的錯誤言論」。他補充，這種說法甚至以音樂人Don Spike為例，指稱其吸毒起因是對ADHD藥物成癮，而這種邏輯相當危險。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲金志勇反駁服用ADHD藥物會成癮的說法。（圖／翻攝自YT）

他進一步解釋：「這種說法不僅缺乏根據，而且是錯誤的資訊，作為精神科醫師，自己無意攻擊該名政治人物，但公眾人物的發言會對患者造成實際影響，所以有必要出面澄清。」他強調，如果ADHD藥物是在醫師指導下、按處方服用，導致毒癮的機率極低，甚至比一般人認為的更低。相反地，這類無憑據的說法，可能讓正接受治療的患者產生誤解與恐懼，導致他們放棄治療，或因害怕標籤化而延誤就醫時機。

此外，醫師還提到：「雖然ADHD藥物法律上跟毒品一樣同屬管制項目，但這是出於安全管理考量，並不代表它是毒品。以合法用途和正確方式使用，是安全的。這是經過多項研究證實的醫學事實。」