庾澄慶64歲「兒曬23年前換尿布照」　小哈利露點畫面全被拍

記者王靖淳／綜合報導

藝人「哈林」28日迎來64歲生日，各界好友紛紛獻上祝福，而他的兒子「小哈利」庾恩利也在社群分享一張23年前的父子合照，感性寫下：「祝拔拔晚到的生快！」照片曝光後，立刻掀起討論。

▲▼小哈利祝庾澄慶生日快樂。（圖／翻攝自Instagram／sprinkle_my_tinkle）

庾恩利在照片中並標註庾澄慶的帳號，並附上一句「愛你」配上親吻的表情符號。透過他分享的照片可見到，照片拍攝於「2002.4.美國 L.A.」，當時才剛出生不久的庾恩利躺在床上，而一旁跪在床邊的，正是當時還是新手奶爸的庾澄慶。照片中庾澄慶對鏡頭露出幸福笑容，溫柔地握著庾恩利的小腳替他換尿布，畫面也意外曝光兒子的重點部位，相當有趣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲小哈利祝庾澄慶生日快樂。（圖／翻攝自Instagram／harlemyu_1986）

值得一提的是，庾澄慶在收到庾恩利社群標記的生日祝福後，開心地將限動內容轉發，並在文中附上一個無辜含淚的表情符號，似乎對兒子的祝福感到相當感動。事實上，庾恩利過去曾在社群曬出邀爸爸庾澄慶一起同框拍reels的影片，父子倆還為表情不ok而鬥嘴，好感情溢於言表，一來一往的互動讓不少網友都笑說「很可愛」。