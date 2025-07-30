馬國賢認了1年多沒睡好「全因2歲兒」　新戲收視創新高…開心發聲

記者黃庠棻／台北報導

台視八點檔年度大戲《寶島西米樂》劇情節節升溫，昨（29）日播出收視再創新高，平均收視來到1.14。由何宜珊飾演的「春燕」，在劇中一步步朝成為「西裝師」的夢想邁進，憑著對裁縫的熱情與天分，逐漸闖出一片天。

▲《寶島西米樂》收視創新高，王盈凱（左起）陳琬婷、何宜珊、馬國賢開心慶功。（圖／台視提供）

何宜珊的成長歷程在女性觀眾間引起廣大共鳴，也反映在收視表現上，家庭主婦收視飆破1.61，30-44歲女性平均收視高達1.52，成為當晚最投入的觀眾群。

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劇中，王盈凱飾演的角色家中經營布莊，父母則由馬國賢與陳琬婷飾演。隨著這條家庭線鋪陳展開，收視逐步升溫。陳琬婷所飾演的布莊老闆娘，以精明幹練的經營風格擄獲觀眾芳心，她開心分享「每天都會準時收看，隔天還會在現場跟演員們討論劇情，能夠和觀眾一起參與這部戲，真的很棒，也很期待後續的發展。」

▲《寶島西米樂》收視創新高，王盈凱（左起）陳琬婷、何宜珊、馬國賢開心慶功。（圖／台視提供）



劇中夫妻感情穩定，私下互動卻笑料百出，馬國賢笑說「為了這部戲，我一年多都沒睡好。」接著又自爆真相「其實是因為都在顧小孩啦！」戲外的他，與韓國妻子在2023年登記結婚，在同年8月迎來兒子誕生。

為慶祝收視傳來捷報，何宜珊、馬國賢、陳琬婷與王盈凱手拿爆米花合照，象徵《寶島西米樂》收視「爆花」，眾人笑得合不攏嘴。何宜珊感性表示「我覺得自己很幸運，跟春燕一樣，身邊有很多願意支持我的人。雖然這條路很辛苦，但因為有溫暖相伴，所以再累也值得。」

▲《寶島西米樂》收視創新高。（圖／台視提供）

王盈凱也誠摯地說「每一針每一線的努力，觀眾都看見了，真的非常感謝大家一路以來的收看與支持。」昨晚最高收視1.32落在春燕為感謝秋興（亮曦飾）協助尋找父親遺物，親手為他縫製襯衫的溫馨橋段，細膩真摯的情感讓許多觀眾動容。

不少網友留言表示「戲演得好溫暖，好喜歡這部劇」、「這才是真正的家庭劇，沒有打打殺殺，卻更打動人心」。接下來劇情將邁入高潮，王盈凱所飾演的寶島西服店師傅將正面迎戰強敵「帝一西服」，在搶單與抹黑的陰影下，將展開一場關於信念與手藝的對決，精彩可期。

▲《寶島西米樂》收視創新高。（圖／台視提供）



《寶島西米樂》每週一至週五晚間8點至9點於台視頻道首播，晚間9點至10點重播，晚間10點於LINE TV同步上架最新集數。緯來戲劇台週一至週五晚間5-7點播出，敬請準時鎖定。