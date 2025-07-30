沈玉琳入院前最後露臉畫面曝！臉色蠟黃精神差 自爆剛從醫院回來
▲沈玉琳上週現身扶輪社演講。（翻攝自台北天際扶輪社臉書）
圖文／鏡週刊
沈玉琳昨驚傳猛爆性肝炎引發腦水腫，住進內湖三總加護病房，目前人仍在醫院救治中，上週他曾露面現身扶輪社演講，據在場人士透露，當天他的氣色就非常差，並表示因為免疫系統失調關係才剛從醫院看診回來。
上週二沈玉琳現身扶輪社活動，演講「人生如秀場：怎麼把場子炒熱，也把人生炒熟」，惹得現場笑聲不斷，但他臉色蠟黃，整個人精神明顯看起來相當不好，社員們許多都主動關心他，不過他還是相當敬業做完整個演講。
▲沈玉琳上週演講時氣色就不太好。（翻攝自台北天際扶輪社臉書）
沈玉琳驚傳猛爆性肝炎引發腦水腫，住進內湖三總加護病房，目前人仍在醫院救治中。據身邊友人透露，沈玉琳本身就有B型肝炎，29日住院檢查出黃疸指數過高，而引發猛爆性肝炎及腦水腫。據醫界人士透露，猛爆性肝炎大多是因為過度疲勞導致，病況嚴重者甚至有可能要面臨換肝手術。
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