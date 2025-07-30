ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

沈玉琳病倒住院！林襄心急哭「很難過」
典型「刀子嘴豆腐心」星座Top 3
劉書宏認分手3個月！自爆私約3年前女友
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

沈玉琳 魏如萱 芽芽 詹惟中 潘若迪 具俊曄 大S 莉莉艾倫

沈玉琳入院前最後露臉畫面曝！臉色蠟黃精神差　自爆剛從醫院回來

沈玉琳上週現身扶輪社演講。（翻攝自台北天際扶輪社臉書）

▲沈玉琳上週現身扶輪社演講。（翻攝自台北天際扶輪社臉書）

圖文／鏡週刊

沈玉琳昨驚傳猛爆性肝炎引發腦水腫，住進內湖三總加護病房，目前人仍在醫院救治中，上週他曾露面現身扶輪社演講，據在場人士透露，當天他的氣色就非常差，並表示因為免疫系統失調關係才剛從醫院看診回來。

上週二沈玉琳現身扶輪社活動，演講「人生如秀場：怎麼把場子炒熱，也把人生炒熟」，惹得現場笑聲不斷，但他臉色蠟黃，整個人精神明顯看起來相當不好，社員們許多都主動關心他，不過他還是相當敬業做完整個演講。

[廣告]請繼續往下閱讀...

沈玉琳上週演講時氣色就不太好。（翻攝自台北天際扶輪社臉書）

▲沈玉琳上週演講時氣色就不太好。（翻攝自台北天際扶輪社臉書）

沈玉琳驚傳猛爆性肝炎引發腦水腫，住進內湖三總加護病房，目前人仍在醫院救治中。據身邊友人透露，沈玉琳本身就有B型肝炎，29日住院檢查出黃疸指數過高，而引發猛爆性肝炎及腦水腫。據醫界人士透露，猛爆性肝炎大多是因為過度疲勞導致，病況嚴重者甚至有可能要面臨換肝手術。


更多鏡週刊報導
獨家／沈玉琳驚傳住進加護病房　暴瘦面色蠟黃
獨家／沈玉琳驚傳「猛爆性肝炎引發腦水腫」　昏迷轉入加護病房
獨家／沈玉琳驚傳猛爆性肝炎進加護　醫界曝：嚴重者恐需換肝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

鏡週刊

推薦閱讀

沈玉琳驚傳進加護病房「病因曝光」！　下午掛急診後陷昏迷

沈玉琳驚傳進加護病房「病因曝光」！　下午掛急診後陷昏迷

18小時前

沈玉琳傳仍昏迷！院方「各科醫師聯手急搶命」　罹B肝突發猛爆性肝炎

沈玉琳傳仍昏迷！院方「各科醫師聯手急搶命」　罹B肝突發猛爆性肝炎

9小時前

魏如萱突鬆口：明明還不太認識他！　吐義無反顧心聲「我就要愛他」

魏如萱突鬆口：明明還不太認識他！　吐義無反顧心聲「我就要愛他」

19小時前

沈玉琳「全家我一個人在賺」驚傳猛爆性肝炎！扛5間房貸 為妻女拚了

沈玉琳「全家我一個人在賺」驚傳猛爆性肝炎！扛5間房貸 為妻女拚了

8小時前

沈玉琳健康亮紅燈「驚傳進加護病房」！　助理揭最新情況

沈玉琳健康亮紅燈「驚傳進加護病房」！　助理揭最新情況

5小時前

沈玉琳傳最新病況！　友爆「發燒多天難進食」肝出問題：檢查數值不佳

沈玉琳傳最新病況！　友爆「發燒多天難進食」肝出問題：檢查數值不佳

7小時前

詹惟中認失聯沈玉琳！心急擔憂「希望他早點健康」　曝上次見面就有狀況

詹惟中認失聯沈玉琳！心急擔憂「希望他早點健康」　曝上次見面就有狀況

19小時前

沈玉琳傳昏迷！疑因「猛爆性肝炎引發腦水腫」進加護　老婆芽芽電話關機

沈玉琳傳昏迷！疑因「猛爆性肝炎引發腦水腫」進加護　老婆芽芽電話關機

18小時前

33歲金馬男星確診「第4期肺腺癌」！柯煒林：最當打年紀被強制休息　 爸崩潰大哭

33歲金馬男星確診「第4期肺腺癌」！柯煒林：最當打年紀被強制休息　 爸崩潰大哭

4小時前

沈玉琳2天前播出節目「異常反應疑洩病情」　潘若迪脫口：他最近沒活力

沈玉琳2天前播出節目「異常反應疑洩病情」　潘若迪脫口：他最近沒活力

7小時前

「樂天女孩」林穎樂爆秘戀大學男友！一日多趟接送…球團回應震驚了

「樂天女孩」林穎樂爆秘戀大學男友！一日多趟接送…球團回應震驚了

10小時前

沈玉琳驚傳住進加護病房！　「暴瘦面色蠟黃」健康狀況令外界擔憂

沈玉琳驚傳住進加護病房！　「暴瘦面色蠟黃」健康狀況令外界擔憂

21小時前

熱門影音

短劇男神王道鐵跳掃腿舞

短劇男神王道鐵跳掃腿舞
Kiwebaby噴屎在林進家沙發 　他調監視器抓到放水屁瞬間！

Kiwebaby噴屎在林進家沙發 　他調監視器抓到放水屁瞬間！
Kiwebaby放水屁「噴屎在林進家沙發」　他調監視器抓到！畫面曝光

Kiwebaby放水屁「噴屎在林進家沙發」　他調監視器抓到！畫面曝光
星卉暴瘦剩38kg　狂吃甜食胖不起來

星卉暴瘦剩38kg　狂吃甜食胖不起來
公開批孫儷「不是好演員」 陸男星遭炎上：飄出爹味

公開批孫儷「不是好演員」 陸男星遭炎上：飄出爹味
東海變身「狂粉」衝上前 強抱WINNER昇勳...保鑣傻眼XD

東海變身「狂粉」衝上前 強抱WINNER昇勳...保鑣傻眼XD
魏如萱遭爆捲三角戀　陶晶瑩「男生才是全知」

魏如萱遭爆捲三角戀　陶晶瑩「男生才是全知」
網紅「1G老濕」賞鳥千隻　大尺度頻道遭刪5次

網紅「1G老濕」賞鳥千隻　大尺度頻道遭刪5次
江蕙高雄致敬林秋離　獻唱〈哭砂〉感動全場

江蕙高雄致敬林秋離　獻唱〈哭砂〉感動全場
郭書瑤穿太低胸！鏡頭一往下…超兇上圍「不小心掉出半邊」急停錄

郭書瑤穿太低胸！鏡頭一往下…超兇上圍「不小心掉出半邊」急停錄
伊能靜.秦昊被批「發福」 她大方認了：是幸福肥

伊能靜.秦昊被批「發福」 她大方認了：是幸福肥
陶晶瑩疑惑吳宗憲罵人「AI嗎」　心疼小S：大家離她遠點

陶晶瑩疑惑吳宗憲罵人「AI嗎」　心疼小S：大家離她遠點
42歲魏如萱認愛21歲男網紅！　遭疑當小三..護愛：都單身才交往

42歲魏如萱認愛21歲男網紅！　遭疑當小三..護愛：都單身才交往

具俊曄烈陽下守候大S！親切問候粉絲　墓地前「看愛妻生前畫面」令人心碎

具俊曄烈陽下守候大S！親切問候粉絲　墓地前「看愛妻生前畫面」令人心碎

DJ SODA「髮量只剩10%」慘況公開　友人嚇壞：像被虐待的狗狗

DJ SODA「髮量只剩10%」慘況公開　友人嚇壞：像被虐待的狗狗

F4鳥巢再合體！包圍朱孝天唱歌　仔仔突開車…阿信笑虧「老司機」

F4鳥巢再合體！包圍朱孝天唱歌　仔仔突開車…阿信笑虧「老司機」

黑男娶Lucy砸300萬辦婚禮！　克服11歲差：謝謝願意嫁給我

黑男娶Lucy砸300萬辦婚禮！　克服11歲差：謝謝願意嫁給我

星卉減肥剩38kg「罵人都中氣不足」　49歲首演媽「我怎麼變老了」調適心情

星卉減肥剩38kg「罵人都中氣不足」　49歲首演媽「我怎麼變老了」調適心情

汪蘇瀧突收回〈年輪〉演唱授權！　張碧晨爭是「唯一原唱」撕破臉

汪蘇瀧突收回〈年輪〉演唱授權！　張碧晨爭是「唯一原唱」撕破臉

片段曝光！吳宗憲否認罵小S：是黃子佼　「早把他惡行告訴女兒」吳姍儒仍合作

片段曝光！吳宗憲否認罵小S：是黃子佼　「早把他惡行告訴女兒」吳姍儒仍合作

吳慷仁「伸舌頭」激吻李至正　李銘順全裸出浴！他看他照片DIY

吳慷仁「伸舌頭」激吻李至正　李銘順全裸出浴！他看他照片DIY

江蕙高雄安可加碼〈甲你攬牢牢〉　被觀眾熱情感動：我快哭出來了

江蕙高雄安可加碼〈甲你攬牢牢〉　被觀眾熱情感動：我快哭出來了

孫生性騷再道歉...崩潰求母「別再鬧」　YTR DK爆：比反骨更糟另有其人

孫生性騷再道歉...崩潰求母「別再鬧」　YTR DK爆：比反骨更糟另有其人

大牙親回「被2電視台當不存在」　「月收僅1萬」認沒業配廠商找

大牙親回「被2電視台當不存在」　「月收僅1萬」認沒業配廠商找

看更多

【跳舞太忘我】原民弟雨中熱舞伸舌超搶鏡！

即時新聞

剛剛
剛剛
1分鐘前0

「打工仔→發片歌手」超勵志！　男星出道3個月秒爆紅

2分鐘前0

韓YTR女神宣布定居台灣　淡水創業「開韓式霧眉店」

4分鐘前0

曾是「台灣四大美女」！67歲胡慧中進軍抖音網見現況驚：認不出來

12分鐘前0

汪小菲妻Mandy被酸「下不了蛋」霸氣反擊！　嗆爆網友：到時記得送禮

19分鐘前10

樂天Dora捲小三風波停工後回歸！　「預告公開露面」時間地點曝

20分鐘前0

江蕙台北開唱倒數！　驚喜宣布「加開座位」即刻開賣了

23分鐘前0

沈玉琳進加護病房！陳漢典揭他2週前錄影異狀　喊話：真的很敬業

54分鐘前0

湯姆克魯斯傳新歡　與安娜德哈瑪斯牽手逛街

58分鐘前20

詹惟中杭州為沈玉琳祈福！　盼早日康復：大家一起集氣

59分鐘前0

砸1.6億！台灣首部高鐵災難片　林柏宏《96分鐘》激戰蔡凡熙打到喊痛

讀者迴響

熱門新聞

  1. 沈玉琳驚傳進加護病房「病因曝光」陷昏迷
    18小時前5666
  2. 沈玉琳傳仍昏迷！院方「各科醫師聯手急搶命」
    9小時前2834
  3. 魏如萱突鬆口：明明還不太認識他！　吐義無反顧心聲「我就要愛他」
    19小時前4018
  4. 沈玉琳「全家我一個人在賺」驚傳猛爆性肝炎
    8小時前2033
  5. 沈玉琳健康亮紅燈「驚傳進加護病房」
    5小時前44
  6. 沈玉琳傳最新病況！友爆「發燒多天難進食」肝出問題
    7小時前81
  7. 詹惟中認失聯沈玉琳！心急擔憂「希望他早點健康」　曝上次見面就有狀況
    19小時前2611
  8. 沈玉琳傳昏迷！疑因「爆性肝炎引發腦水腫」進加護病房
    18小時前12
  9. 33歲金馬男星確診肺腺癌！
    4小時前225
  10. 沈玉琳2天前播出節目「異常反應疑洩病情」
    7小時前63
ETtoday星光雲

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合