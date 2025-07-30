直擊／舒華回台灣主持「大咖本土天團助陣」　一句話飄台味全場笑了

記者吳睿慈／台北報導

台灣女孩葉舒華隸屬於韓團i-dle，她接下第二個節目主持《鑑定師》，30日在台北出席記者會，以一身平口黑色蝴蝶結洋裝現身，本就白皙的肌膚，看起來更透亮，而她難得回台灣參與活動，攝影大哥閃光燈猛閃，她有求必應連「臉頰愛心」都比出來。

▲▼舒華一身平口黑洋裝現身 。（圖／記者徐文彬攝）



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舒華難得返台為節目《鑑定師》出席記者會，擺出專業POSE給攝影大哥拍好拍滿，秀出各種俏皮可愛又美麗的表情，長達10分鐘的拍照環節，最後忍不住笑喊「好了啦好了啦，太多太多」，充滿濃厚台味。

▲舒華接下新節目。（圖／記者徐文彬攝）



為節目《鑑定師》擔任「國際主持人」，找來的嘉賓全都是台灣大咖，LULU、黃偉晉、范少勳、林柏宏、9m88、李沐等助陣，邀請藝人捐出珍藏品，並會將珍藏品收入捐給公益團體，她起初有點擔心主持，但經紀人告訴她是全球主持人，「我覺得很適合我，我就來了，而且把藝人的珍藏品做公益很有意義，一起幫他們把珍藏品捐出去」。

▲舒華節目找來很多大咖 。（圖／記者徐文彬攝）



舒華另有綽號為「葉大膽」，記者會上用手摸出恐怖箱裡的物品，第一個為芒果、第二個是茄芷袋，主持人楊千霈用台語說出「茄芷袋」，她現場求饒：「我是客家人啊！」自虧台語不流利。

▲舒華揹茄芷袋也很時尚。（圖／記者徐文彬攝）



舒華最後為節目宣傳：「很棒的嘉賓都會出現，內容非常好的節目，希望大家關注做公益，我以藝人的身份邀請大家一起做善事。」《鑑定師》先在YouTube頻道播出，9月正式首播。