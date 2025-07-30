歌手米亞若海外「氣喘發作」　錯過偶像GD演唱會

記者許逸群／台北報導

唱作女聲米亞若與《超級接班人2》總冠軍蔡宜軒正式加盟馬來西亞娛樂公司「友建娛樂」，首度飛往馬來西亞展開密集的錄音及MV拍攝。此次馬來西亞行，兩人也在公司師姐大馬歌手郭雯雯的陪同下，首次與當地媒體見面，並合作最新粵語單曲《UP得就UP》。

▲郭雯雯（左起）、米亞若與蔡宜軒。（圖／無限志娛樂提供）

粵語歌曲對兩位來說是一大挑戰，因為他們本身並不會說粵語，郭雯雯不僅錄製demo協助教學，兩人更請來老師逐句學習，密集練習整整一個月。即使如此，進錄音室時仍被錄音師糾正許多發音，兩人直呼：「粵語真的超難！」值得一提的是，米亞若更親自創作了歌曲中的英文Rap段落，展現創作才華。

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蔡宜軒此行可說是「追星成功＋工作豐收」的雙贏之旅。多年來一直是BIGBANG成員G-Dragon（GD）的死忠粉絲，過去曾因為是羅志祥公司練習生、無法排開工作，錯過了BIGBANG在台北小巨蛋的演唱會，留下極大遺憾。今年GD在小巨蛋再度開唱，卻又搶不到票，沒想到卻在馬來西亞圓夢。

▲蔡宜軒朝聖GD演唱會。（圖／無限志娛樂提供）

蔡宜軒在馬來西亞行正巧遇上GD開唱，更在演唱會現場被GD的馬來西亞粉絲搭訕，對方還送他自製的應援手幅。蔡宜軒感動表示：「這是我收穫的第一位馬來西亞粉絲，這趟旅程圓滿了，整個人都充滿電，接下來的工作一定元氣滿滿！」

相比之下，米亞若此行則歷經不少波折。她在出發前身體尚未康復，加上行程緊湊，甚至一度氣喘發作。最讓她遺憾的是，因為身體狀況，她錯過了與蔡宜軒一起看偶像GD的機會。但她敬業精神滿分，堅持完成最後一個通告後，特別前往當地有名、長達兩公里的夜市逛街紓壓，展現正能量。