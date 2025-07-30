告五人新歌遠征泰國開拍　雲安站4層樓高鏤空平台飆琴腿軟

記者蔡琛儀／台北報導

人氣天團告五人推出新專輯《我們就像那些要命的傻瓜》，新歌〈有太多不能講〉MV首次遠赴泰國拍攝，視覺與情緒炸裂。初踏曼谷拍攝的告五人被當地美食圈粉，團員們在片場大啖烤肉、青木瓜絲與泰奶，大讚「泰好吃」，邊拍邊吃超接地氣，犬青還嘗試了熱帶蛇皮果，讓雲安和哲謙紛紛閃避「特殊氣味」。

▲▼告五人〈有太多不能講〉MV到泰國取景。（圖／相信音樂提供）

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MV取景於曼谷廢棄工廠，結合無人機空拍與CG特效，呈現電影般張力。雲安挑戰站上四層樓高鏤空平台彈琴，雖然畫面帥氣，他笑說其實腿超軟：「我站在制高點，雖然看起來很鎮定耍帥，但其實樓梯很晃有點腿軟，我根本不敢太大動作，所以我剛剛彈琴上半身看起來很激昂，但其實下半身是定格的！」

〈有太多不能講〉首度融入歌劇唱腔、軍鼓與行進樂隊編制，營造情緒層層堆疊的衝擊力，MV透過三段寫實故事展現無聲吶喊：職場壓抑、人際冷漠與家庭沉默，真實又揪心。雲安表示這首歌像是心裡的烏雲釋放，「希望聽眾能從中找到出口」，犬青則形容唱法像是情緒洩洪，「唱完超釋放」。

▲告五人與泰國新銳導演GANG T.TASS合作。（圖／相信音樂提供）

本次MV邀來泰國新銳導演GANG T.TASS操刀，他年僅26歲便與人氣男團LYKN合作無數，擅長以特效打造極限氛圍。MV中運用暴風、爆裂與強風吹襲等視覺設計，融合劇情與音樂節奏，哲謙也直呼：「這次合作真的打開很多創作上的眼界！」