33歲金馬男星確診「第4期肺腺癌」！柯煒林：最當打年紀被強制休息　 爸崩潰大哭

記者蕭采薇／台北報導

曾演出《濁水漂流》、《破浪男女》，並多次入圍金馬的33歲香港男星柯煒林，30日在IG宣布確認肺腺癌第四期，目前將全心投入治療。他寫下：「33，最當打的年紀被強制休息。」但柯煒林仍積極面對治療，「這個時候，能笑的，要笑得更大力。」

▲柯煒林曾演出《破浪男女》。（圖／記者林敬旻攝）

柯煒林透露，從五月底開始就一直在咳，「先看普通科醫生，吃過兩次抗生素，一直沒斷尾，轉看呼吸道專科，照過CT，發覺有異樣，再轉介到另一位專科醫生。」

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醫生看過報告後，面有難色，他當時還不太緊張，直到入醫院作詳細檢查，兩三天過去後，被告知肺腺癌第四期。柯煒林描述當時心情，「腳步有點不穩，每步踩空似的，頭有點痛，但照過MRI腦無事（亦證實腦無裝屎），那應該是心理作用，總想睡，想逃避。」

▲柯煒林曾演出《破浪男女》。（圖／記者林敬旻攝）

他說，以前總說想放假，但真的被迫放假後，也才認知到自己是真的喜愛演員這份工作。即使確診後，開始標靶治療後，每次看完醫生就是打電話給經紀人，討論該怎應對未來的工作，「檢查完成出院那天，回家洗過澡後就去排戲，反正待在家也只是等待。」

▲港星柯煒林確診肺腺癌第四期。（圖／翻攝自IG）

柯煒林也表示，身邊人比自己更難接受，爸爸甚至抱著他，哭著說：「為什麼不是我？」柯煒林說：「微小的希望，微小的渴求，微小的念，身邊所有人微小的支持，我靠著這樣那樣的微小走下去。」也希望身邊人看到他，不要說加油，只要微笑點頭就好，「別太多建議，會亂，身邊有專業的團隊處理身體小毛病的事宜，感謝。放心，沒事。我打慣逆境波。」