凱蒂佩芮密會加拿大前總理　晚餐「曖昧指數爆表」

▲凱蒂佩芮(左)和加拿大前總理杜魯道(右)共進晚餐,氛圍有些曖昧。(圖/翻攝自IG)

美國天后凱蒂佩芮(Katy Perry)日前證實與交往9年的未婚夫奧蘭多布魯(Orlando Bloom)分手,這段戀情最終未能修成正果,讓外界感到惋惜。不過近日她被拍到與加拿大前總理賈斯汀杜魯道(Justin Trudeau)共進晚餐,兩人互動曖昧,引發外界聯想。

▲凱蒂和杜魯道共進晚餐。(圖/翻攝自X@TMZ)

根據《TMZ》報導,凱蒂與杜魯道於本週一晚間,在高檔餐廳Le Violon一同用餐。目擊者透露,兩人席間互動熱絡,凱蒂似乎對杜魯道說的話十分感興趣,還傾身靠近仔細傾聽,兩人一邊喝著雞尾酒,一邊共享多道菜餚,氣氛相當愉悅。

據悉,餐廳當時有保全人員坐在吧台,背對著兩人、透過鏡面玻璃暗中監控現場情況;主廚甚至親自出面迎接這對「名人組合」。用餐結束後,凱蒂與杜魯道還特地走進廚房,向所有餐廳工作人員致謝,展現親切一面。

目前凱蒂正在加拿大巡演,這場晚餐究竟是浪漫約會還是普通朋友聚會仍不得而知。不過,不少網友紛紛獻上祝福,讓話題持續延燒。

