凱蒂佩芮密會加拿大前總理　晚餐「曖昧指數爆表」

▲凱蒂佩芮（左）和加拿大前總理杜魯道（右）共進晚餐，氛圍有些曖昧。（圖／翻攝自IG）

圖文／鏡週刊

美國天后凱蒂佩芮（Katy Perry）日前證實與交往9年的未婚夫奧蘭多布魯（Orlando Bloom）分手，這段戀情最終未能修成正果，讓外界感到惋惜。不過近日她被拍到與加拿大前總理賈斯汀杜魯道（Justin Trudeau）共進晚餐，兩人互動曖昧，引發外界聯想。

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▲凱蒂和杜魯道共進晚餐。（圖／翻攝自X@TMZ）

根據《TMZ》報導，凱蒂與杜魯道於本週一晚間，在高檔餐廳Le Violon一同用餐。目擊者透露，兩人席間互動熱絡，凱蒂似乎對杜魯道說的話十分感興趣，還傾身靠近仔細傾聽，兩人一邊喝著雞尾酒，一邊共享多道菜餚，氣氛相當愉悅。

據悉，餐廳當時有保全人員坐在吧台，背對著兩人、透過鏡面玻璃暗中監控現場情況；主廚甚至親自出面迎接這對「名人組合」。用餐結束後，凱蒂與杜魯道還特地走進廚房，向所有餐廳工作人員致謝，展現親切一面。

目前凱蒂正在加拿大巡演，這場晚餐究竟是浪漫約會還是普通朋友聚會仍不得而知。不過，不少網友紛紛獻上祝福，讓話題持續延燒。

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#KatyPerry is saying "bon appétit" to #JustinTrudeau ... as the pair was seen chowing down at a swanky restaurant in Montreal.#Exclusive video at the ????HERE: https://t.co/5zuWZzOdMc pic.twitter.com/E30ll0cflJ — TMZ (@TMZ) July 29, 2025



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