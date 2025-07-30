劉宇寧爆熱戀《書卷》女星2年！本人親上火線發聲　爆料原PO秒竄逃

記者田暐瑋／綜合報導

大陸演員劉宇寧近期演出《折腰》、《書卷一夢》等劇，人氣飆漲，坦率不做作又暖心的性格大受歡迎，卻也人紅是非多，30日被傳出和《書卷》同劇女星祝緒丹熱戀，對此，兩位當事人也親上火線回應了。

劉宇寧與祝緒丹今（30）日上午透過個人社群媒體賬號，針對近日網路瘋傳的戀情傳聞做出回應。兩人皆以簡短文字表態，強調彼此「都是好朋友」，呼籲外界勿再揣測。此消息一出，迅速登上微博熱搜榜首，引發網友熱烈討論。

▲劉宇寧和祝緒丹爆緋聞。（圖／翻攝自微博）



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事件源於一名自稱祝緒丹「大粉」的網友於昨（29）日爆料，聲稱劉宇寧與祝緒丹已秘密交往長達2年，還整理出所謂的「戀愛時間線」，包括2022年劉宇寧在祝緒丹生日直播時刷榜一、2023年祝緒丹「手滑」關注劉宇寧工作室等細節。然而，爆料內容未能提供具體實質證據，該帳號隨後更被發現是「王珞丹×祝緒丹」CP粉絲，並在發文後迅速刪除帳號。

▲劉宇寧和祝緒丹爆緋聞。（圖／翻攝自微博）



對於此次傳聞，劉宇寧第一時間發文回應：「都好朋友，別鬧了。」而祝緒丹也同步反駁：「都是好朋友，別亂說。」兩人工作室隨後發布聲明，強調雙方純屬工作夥伴關係。事實上，他們自2021年首次因《遮天》劇組探班相識，期間互動均屬正常同事往來。

▲劉宇寧和祝緒丹雙雙澄清。（圖／翻攝自微博）