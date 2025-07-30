「初夜給大學男友」進啦啦隊卻被分手！爆料神反轉 林穎樂IG藏放閃線索

▲原本要當體育老師的林穎樂，2021年加入啦啦隊。（圖／翻攝自林穎樂IG／CTWANT提供，下同）



圖文／CTWANT

林穎樂於2021年加入中華職棒樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」，同年參加實境節目《全明星運動會》第三季，獲選為藍隊成員，並憑藉超強泳技與亮眼表現榮登「女狀元」。近年人氣持續攀升的她，感情世界卻始終成謎，僅公開表示自己單身已久，過去曾交往兩任男友，其中一位是在大學時期認識，兩人在她加入啦啦隊後分手。而這名男友，疑似就是被時報周刊CTWANT拍到溫馨接送林穎樂的K先生。

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▲林穎樂加入《全明星運動會3》表現亮眼，隨即打開知名度。（圖／翻攝自林穎樂臉書）



▲林穎樂（中）曾被網友認為與王品澔（後排中）頗為登對。（圖／翻攝自全明星運動會IG）



林穎樂曾在琳妲主持的 YouTube 頻道《溫泉蛋》中談及擇偶條件，直言自己偏好「日久生情型」，喜歡高個子、單眼皮的男生，理想身高大約落在180至183公分之間，整體類型偏好像《全明星》隊友陳勢安那樣的才華型男生。至於曾和她在節目共組「狀元CP」的徐謀俊，林穎樂則打槍說：「他其實沒有很高，而且看起來很花，會讓我沒安全感。」也曾有網友直擊她與王品澔一同現身車站，以為兩人有譜，但後來證實只是一起工作並無情愫。

▲自稱單身多年的林穎樂（中），之前曾在琳妲（右）頻道透露理想型，並分享與大學男友相處情形。（圖／翻攝自穎樂IG）



從小學游泳的林穎樂，原本的人生藍圖是當一名朝九晚五的國小體育老師，沒想到後來一腳踏進啦啦隊，搖身一變成為「樂天女孩」，她形容：「我的人生變彩色了！」但她也透露，自己付出「初夜」的第二任男友，因她加入啦啦隊後，無法接受她的工作內容而結束四年感情，她無奈說：「其實不在這個領域工作的男生比較難接受，像我們什麼直播啊，跟粉絲互動。」

▲林穎樂穿起泳裝姣好身材藏不住，泳技也是超群。（圖／翻攝自穎樂IG）



然而本刊接獲爆料，這段戀情其實沒有因此畫下句點。對外聲稱已經分手且單身至少4年的林穎樂，其實與大學男友K先生感情未斷，不僅仍舊甜蜜互動，甚至早已同居在新北市某社區，林穎樂上下班日常生活幾乎都是由K先生親自接送，兩人在社群平台上也暗藏不少放閃線索，只是後來隨著林穎樂知名度越來越高，K先生的社群也改為不公開。

而本刊實地觀察也發現，近日林穎樂外出時，確實有一名男子開車接送，甚至一天內多次奔波，該男子正是爆料中的K先生。種種跡象顯示，這段戀情始終未曾中斷，小倆口的情侶關係應依舊持續中。

關於林穎樂與K先生交往一事，穎樂透過樂天球團回應，雙方曾交往過但已和平分手，目前維持良好友誼。近期因穎樂籌備個人單曲，對方協助引介唱片圈人脈。雙方目前僅為朋友關係。穎樂也希望大家之後能多多關注她的新單曲。而樂天也表示：「關於女孩的私下交友情況，球團一向尊重其個人空間，但仍會叮嚀應恪守本分，謝謝。」

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