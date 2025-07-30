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「樂天女孩」林穎樂爆秘戀大學男友！一日多趟接送…球團回應震驚了

校園情侶1／林穎樂爆秘戀多年　大學男友一日多趟折返接送不喊累

▲由K先生開的黑色轎車從林穎樂家中駛出，一路前往台北市公館，從副駕駛座下車正是她本人，林穎樂先到後座拿行李，之後又開前門甜蜜道別。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

「樂天女孩」林穎樂去年推出首張個人單曲《就算我們註定會遺憾》，自招單身4年。不過時報周刊CTWANT接獲爆料，指稱林穎樂其實有個秘戀多年的大學男友K先生，小倆口雖然低調，卻仍難掩密切互動。K先生甚至願意從距離11公里外的住處開車前來接林穎樂，單趟花費超過一小時，只為了陪伴女友，展現十足貼心的一面。

校園情侶1／林穎樂爆秘戀多年　大學男友一日多趟折返接送不喊累

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▲下車後，林穎樂邊講電話，一邊拖著行李前往附近的髮廊。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

7月18日中午12點35分，一輛黑色轎車自林穎樂位於新北市的住宅社區開出，行駛至台北市中正區。約下午1點整，車輛停靠在公館路邊，副駕駛座下車的正是林穎樂本人。她熟練地打開後車門，單手拉出行李箱，左手還拿著礦泉水瓶與隨身背包，動作俐落一氣呵成，展現運動員出身的好身手。安置好行李後，她又打開副駕車門，俯身與駕駛座上的男子道別，互動親暱自然，沒意外該男子應是傳聞中的K先生。

校園情侶1／林穎樂爆秘戀多年　大學男友一日多趟折返接送不喊累

▲約下午3點19分，黑色轎車再次前往林穎樂住處駛出，前往公館接送女方。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

校園情侶1／林穎樂爆秘戀多年　大學男友一日多趟折返接送不喊累

▲林穎樂搭車不久後，又在台北市大安區下車，行程滿檔，同樣的下車時又是甜蜜說再見。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

林穎樂隨後拉著行李箱步行前往公館一帶的髮廊，而車輛則駛回新北市的住處。下午3點19分，該車再度出發，於4點半抵達公館接回林穎樂。僅過了7分鐘，她在約1.5公里外的地點下車，先是買了兩杯飲料，接著獨自走進一棟住商混合大樓。而K先生則開車原路折返，再次回到新北市的社區。

校園情侶1／林穎樂爆秘戀多年　大學男友一日多趟折返接送不喊累

▲返抵住宅社區附近後，K先生獨自下車購買便當。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

校園情侶1／林穎樂爆秘戀多年　大學男友一日多趟折返接送不喊累

▲奇妙的是K先生過家門而不入，轉往另一處住宅區接送一名神秘女子上車。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

傍晚5點20分左右，K先生駕駛的黑色轎車回到新北市的住宅社區附近，他下車購買了一份便當，為當天來回奔波補充體力。這一天，他多次往返，當天來回奔波多次，從接送林穎樂到等待她進出髮廊與住商大樓，K先生可說是不辭辛勞，專程從11公里外的家，開了1個多小時的車出門，完全不假手他人。值得一提的是，去年10月30日下午4點半，林穎樂與琳妲上完英文課後，便曾獨自搭計程車返回同一地點，推測這可能是兩人同居的地方。

校園情侶1／林穎樂爆秘戀多年　大學男友一日多趟折返接送不喊累

▲車子開到商場，K先生與女子下車，女子十分警戒，頻頻往後查看。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

校園情侶1／林穎樂爆秘戀多年　大學男友一日多趟折返接送不喊累

▲女子與K先生一同搭電梯前往商場逛運動用品店，但車子則在停車場停隔夜都未移動。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

然而，買完便當後，K先生並未直接返家，而是在社區短暫停留後，再次開車駛向約1公里外的另一處住宅社區。不久後，一名戴帽子的女子迅速上車，坐上副駕駛座，而該女子顯然並非車主林穎樂本人。

晚間6點半左右，K先生載著該女子前往新店裕隆城附近，可能因現場車潮擁擠，最終變更目的地。7點19分，車輛停入板橋車站地下二樓停車場。女子下車後警覺地望向記者車輛，隨即背對記者，待K先生停妥車子，兩人戴著口罩往電梯梯廳走去。途中，女子數度回頭查看，神情顯得相當警惕，令人好奇其身份及兩人關係。

校園情侶1／林穎樂爆秘戀多年　大學男友一日多趟折返接送不喊累

▲林穎樂三年前曾在知名汽車品牌的銷售展示中心拍下美照，而K先生接送她的汽車正是這個品牌。（圖／翻攝自林穎樂臉書）

隨後，K先生與女子搭乘電梯至一樓，逛了運動用品店後，便消失在人群中。直到深夜，兩人未返回取車，隔日上午10點多，K先生的車仍停在原位，未見移動。

關於林穎樂與K先生交往一事，穎樂透過樂天球團回應，雙方曾交往過但已和平分手，目前維持良好友誼。近期因穎樂籌備個人單曲，對方協助引介唱片圈人脈。雙方目前僅為朋友關係。穎樂也希望大家之後能多多關注她的新單曲。而樂天也表示：「關於女孩的私下交友情況，球團一向尊重其個人空間，但仍會叮嚀應恪守本分，謝謝。」

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