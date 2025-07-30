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越戰50年後／澎湖難民營生下106嬰！美國尋根男見百歲營主　淚謝：救了我父母

記者蕭采薇／台北報導

今年是越戰結束五十週年，公視「紀錄觀點」最新作品《陌生人與他們的小孩》，跨越台澎、越南、美國、俄羅斯等國拍攝，記錄四位出生於澎湖越南難民營的第二代，回望這段關於逃亡、生存與身分認同的國族記憶。

▲《陌生人與他們的小孩》。（圖／公視紀錄觀點提供）

▲1977到1988在澎湖營運的越南難民營，共誕生106位嬰兒。（圖／公視紀錄觀點提供）

《陌生人與他們的小孩》首映會上，導演劉吉雄、主創團隊和藝文界上百人齊聚，公視董事長胡元輝亦到場給予支持，胡元輝表示：「我是在『南海血書』的時代背景下成長，雖然長大後曾鑽研越戰的相關報導，但對這段被湮滅的歷史是陌生的，相信透過導演的作品，讓我們更能認識這段歷史切片，感受人性和文明的反思。」

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1975年越戰結束後二十年間，陸續有政治難民為尋求新生搭船逃離，僥倖生還的「船民」，被安置在東南亞和東北亞難民營，其中兩座位於澎湖講美、西嶼的越南難民營，在1977年至1988年營運期間，共收容了2098位海漂難民，但受限於當時台灣的外交情勢，並未曾被聯合國登錄，因語言、社會與文化背景不同，對台灣人來說，這群難民是外來的陌生人。

▲《陌生人與他們的小孩》。（圖／公視紀錄觀點提供）

▲《陌生人與他們的小孩》主角阮國越幼時與母親合影。（圖／公視紀錄觀點提供）

澎湖越南難民營曾誕生106位小嬰兒，不少人長大後專程到台灣尋根。1982年出生、現居美國的阮國越，趕赴新北市拜訪超過百歲的前澎湖難民營副主任黃瑾瑜，感謝他曾大力救助父母。阮國越看著當年的照片哽咽地說：「當時我只有六個月大，我父母是我現在年紀的一半，接近二十歲，我無法想像他們需要拋開一切的感受，多虧黃伯的幫助，才讓我們現在可以開心的一起生活。」

跟著阮家一同移民美國、自幼照顧阮國越的保姆陳氏碧嫦，逃離越南時只有7、8歲，回憶這段鮮少提起的海上漂流過程，她表示：「面對死亡的當下，你不知道接下來會發生什麼事，那時全船中年紀最小的是我，若有人會死的話，那我會是第一個。」

▲《陌生人與他們的小孩》。（圖／公視紀錄觀點提供）

▲周潔兒與講美先生婚後根留澎湖，成為澎湖人的媽媽。（圖／公視紀錄觀點提供）

她也透過鏡頭感謝當時伸出援手的台灣漁民，「如果沒有那艘台灣漁船，我們船上的人都會死，他們提供食物、照顧我們，他們大可不必這麼做，因為救難民上船可能會有麻煩。」導演劉吉雄坦言拍攝當下相當震驚，一度拿不穩攝影機，他無法想像身為同一世代的自己，如果面臨同樣遭遇會是甚麼心情。

劉吉雄談及拍攝的心路歷程，他道：「台灣不是聯合國的一員，不被國際承認，我甚至認為台灣是難民，但透過拍攝這批『陌生人』在台灣的生活軌跡，打開我的國際視野，我們曾經參與的這段國際援救，相信未來在世界的角落都會有影響力。」

▲《陌生人與他們的小孩》。（圖／公視紀錄觀點提供）

▲阮新榮移民美國三十多年後，帶著新婚妻子到澎湖度蜜月。（圖／公視紀錄觀點提供）

今年70歲的越南華僑周潔兒，1979年漂流到澎湖，住進難民營。她和講美村青年倪先生結識交往，當年底罕見地在營區內舉行婚禮，1980年生下女兒倪燕燕，全家人都在澎湖落地生根。周潔兒說：「我跟其他難民不一樣的是，他們都出去了，我則留在澎湖成了澎湖人的媽媽。」

另一位1984年在澎湖難民營出生的越南孩子阮新榮，後來全家移民美國，三十多年後他帶著同樣是難民後代的新婚妻子來到台灣，拜訪父母在難民營的老朋友，並前往澎湖度蜜月，透過體驗父母當年所處的環境，拼湊童年記憶圖像，為台越這段半世紀緣分，畫下圓滿句點。

▲《陌生人與他們的小孩》。（圖／公視紀錄觀點提供）

▲自幼照顧阮國越（右）的保姆陳氏碧嫦（左），逃離越南時只有7、8歲的年紀。（圖／公視紀錄觀點提供）

《陌生人與他們的小孩》將在7月31日晚間十點於公視頻道首播、「公視+」平台上架。導演劉吉雄盼透過此片，讓更多觀眾看見這段被遺忘的珍貴歷史。

▲《陌生人與他們的小孩》。（圖／公視紀錄觀點提供）

▲《陌生人與他們的小孩》導演劉吉雄。（圖／公視紀錄觀點提供）

 

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

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