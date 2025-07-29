Somi半夜在家撞見悲泣女鬼！　超E人直接坐下開導「結局神展開」

記者劉宛欣／綜合報導

「人間芭比」韓星Somi近日帶著新作品回歸樂壇，個人YT頻道也隨之更新，最新影片中，她分享了在家裡睡覺睡到一半「被鬼吵醒」的經歷，超級外向的她，竟然一點都不恐懼，甚至還直接坐在地上聽對方訴苦，片段被粉絲截取後放至社群，馬上就掀起熱烈討論。

▲Somi分享靈異經歷。（圖／翻攝YouTube／IMOS 전소미）

Somi分享之前某天在家睡著時，半夜卻突然被淒涼的哭聲吵醒，半夢半醒之間想找出聲音來源，便走到了家裡的廁所，她恍惚地記得家裡廁所門一打開就看到一個女性在裡面哭，當下馬上意識到對方是鬼，她直言「我人生第一次遇到鬼，感覺可以看一下，而且她長得不可怕，像一般人，只是身上有點瘀傷」，甚至表示「那時有點興奮，一點都不覺得危險」。

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▲Somi興奮地與女鬼聊起天。（圖／翻攝YouTube／IMOS 전소미）

Somi接著跟女鬼搭話，開口詢問「不好意思，妳是我人生遇到的第一個鬼，請問妳一直都待在我家嗎？是今天來的還是昨天？妳怎麼在哭？姐姐妳怎麼了？身上的瘀青是怎樣？跌倒了嗎？」結果對方用無言又冷漠的表情回答「鬼本來會在人睡著時四處遊蕩」，怎料，Somi下秒選擇直接坐在浴室門口地板，竟開始開導女鬼，希望對方可以講述心中的遺憾後再安心離開。

▲女鬼一開始相當冷漠。（圖／翻攝YouTube／IMOS 전소미）

好笑的是，Somi擔心女鬼把她聽故事的事說出去，自己到時候會很累，所以還特別告知對方，機會僅此一次，她接下來還特意走近聆聽，並表示「看到她的臉時，發現她長得很漂亮，是屬於東方美的類型，漂亮又清新」，因此雖然聽著悲傷的故事，卻突然脫口「姐姐不好意思，妳長得很漂亮」，對方頓時有些傻住，還有些不好意思地回答「真的嗎？」

在聽女鬼訴苦完後，Somi為了家中寧靜，還是告知隔天會用鼠尾草進行「能量清掃」，但她不希望傷到對方，提醒對方要在明天之前趕快離開，並且提到自己必須回去睡覺，不想要再被吵醒，在她回去睡著後，隔天完全忘了此事，直到與媽媽通電話回想前一天的事時，才突然想起，瞬間起了整身的雞皮疙瘩。