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詹惟中認失聯沈玉琳！心急擔憂「希望他早點健康」　曝上次見面就有狀況

記者孟育民／台北報導

主持人沈玉琳近年來事業扶搖直上，手上握有多個主持棒，不料今（29日)驚傳身體亮紅燈，目前已緊急住進三總加護病房，更遭週刊爆料，他上周錄影已消瘦一大圈，面色蠟黃、有氣無力，狀況令人擔憂。對此，記者致電沈玉琳本人、老婆芽芽、好友潘若迪、小鐘，皆未有回應，沈玉琳電話更直接轉語音信箱，似乎不太樂觀。稍早，好友詹惟中也回應了。

▲▼ 詹惟中擔憂沈玉琳。（圖／翻攝自詹惟中、沈玉琳臉書）

▲ 詹惟中擔憂沈玉琳。（圖／翻攝自詹惟中、沈玉琳臉書）

沈玉琳健康亮紅燈，傳出住進三總加護病房，目前身邊相關人等未接電話，僅透過助理回應，「因身體不適就醫檢查，並無住加護病房。」而詹惟中稍早向《ETtoday星光雲》做出回應，「我人在上海，為玉琳哥祈福。」更透露，前幾周才上他節目，當時就覺得他暴瘦氣色不佳，不過沒想太多。在新聞爆出後，詹惟中第一時間也打給芽芽、沈玉琳身邊人，但都沒人接，「希望他早點健康，我也很急，也很擔心他，我目前知道的消息都跟報導一樣。」

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根據《Nownews今日新聞》報導，有民眾下午目擊沈玉琳現身在三軍總醫院急診室，人明顯憔悴，好友潘若迪則戴著口罩在診間外等候。從報導中可看見，沈玉琳名字出現在急診候診資訊電視牆上，約莫下午5點，根據急診候診資訊，沈玉琳被歸類在檢傷分級第二級；到了6點半，資料顯示要轉ICU加護病房。

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沈玉琳芽芽潘若迪詹惟中

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