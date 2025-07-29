沈玉琳傳住加護病房「潘若迪陪伴在側」！　助理揭最新情況

記者孟育民／台北報導

主持人沈玉琳近年來事業扶搖直上，手上握有多個主持棒，不料今（29日)驚傳身體亮紅燈，目前已緊急住進三總加護病房，更遭週刊爆料，他上周錄影已消瘦一大圈，面色蠟黃、有氣無力，狀況令人擔憂。對此，記者致電沈玉琳本人、老婆芽芽、好友潘若迪、小鐘，皆未有回應，沈玉琳電話更直接轉語音信箱，似乎不太樂觀。稍早，沈玉琳助理也做出回應。

▲沈玉琳驚傳住進加護病房。（圖／資料照／記者李毓康攝）

沈玉琳健康亮紅燈，傳出住進三總加護病房，目前身邊相關人等未接電話，然而原定每周四主持的《11點熱吵店》恐開天窗。對此，TVBS回應，「據玉琳哥助理表示，玉琳哥因身體不適就醫檢查，並無住加護病房。熱吵店一切以玉琳哥健康狀況爲優先考量，會持續了解關心玉琳哥狀況，謝謝各界的關心。」

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不過，根據《Nownews今日新聞》報導，有民眾下午目擊沈玉琳現身在三軍總醫院急診室，人明顯憔悴，好友潘若迪則戴著口罩在診間外等候。從報導中可看見，沈玉琳名字出現在急診候診資訊電視牆上，約莫下午5點，根據急診候診資訊，沈玉琳被歸類在檢傷分級第二級；到了6點半，資料顯示要轉ICU加護病房。