64歲周華健認了「半退休」！　曝光私下生活：很怕被忘記

▲ 周華健日前攜新巡演《少年的奇幻之旅3.0》赴新加坡開唱。（圖／滾石唱片提供）



記者翁子涵／台北報導

周華健日前帶著全新巡演踏上新加坡舞台開唱，吸引近萬粉絲到場朝聖，首首經典歌包括〈愛相隨〉、〈風雨無阻〉、〈讓我歡喜讓我憂〉、〈朋友〉如KTV點唱熱門曲目，熟悉旋律響起掀起全場回憶殺釀萬人大合唱，周華健感性地說：「如果哪首歌曾在你人生中當過配樂或主題曲，那我們就一起走在這趟奇幻之旅上了。」

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▲▼ 周華健演唱多首經典歌寵粉。（圖／滾石唱片提供）



周華健透露當年他初次到新加坡發行《心的方向》不僅深受各界照顧，與各單位合作慈善演出是反應熱烈，在某一次電視台的直播節目上，周華健有感而發地說出：「我幾乎像是半個新加坡人了，應該要跟新加坡建立起一個新的關係，那我就是新加坡人的乾兒子了！」沒想到這句話一出不但讓全場笑翻，捐款熱潮也跟著翻倍，從此「乾兒子宣言」就成周華健到新加坡開唱的口頭禪，甚至這次演唱會上樂隊鼓手也會有樣學樣地笑說：「我是新加坡的乾孫！」全場笑聲連連。

他現場除了透露自己不僅從小痴迷金庸小說，更分享與兒子周厚安追劇趣聞：「他看完《天龍八部》後說喬峰原來是廣東人，後來又說小龍女也是廣東人。我只好解釋，是香港電視台拍的啦！」全場哄堂大笑。此外，與新加坡有著極深情誼的周華健見到當地歌迷就有如見老朋友一般話匣子大開。

席間談到自己對於「退休」的看法，即將邁入65歲的他坦言：「自己其實早就可以退休，但因為怕被忘記，只好選擇半退休生活！」捨不得舞台的他更笑說：「半退休的日子就是沒事唱唱卡拉OK、配一副老花眼鏡！」周華健更憶述多年前到診所配老花眼鏡的趣事，「我去診所領眼鏡，告訴櫃台我是來拿遠視，結果護士翻查了記錄後對我說『不是，周先生，你老花了！』當時整個診所有十幾個人都聽到了，超尷尬！」

