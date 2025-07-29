飛機上破例辦見面會！　黃偉晉高空寵粉：很怕遇亂流

▲偉晉現身空中見面會。（圖／源活娛樂提供）



記者翁子涵／台北報導

黃偉晉日前舉辦「最高」亞洲首個空中藝人見面會，他從VIP通道現身，並於登機閘口前向全機乘客熱情打招呼，偉晉也以幽默風趣的主持風格揭開序幕：「這是我人生第一次、也是亞洲第一場空中見面會，真的很榮幸能和大家一起經歷這一刻。」他更親自與空服人員一同走進座位區發送特製點心包，現場驚喜不斷。

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▲▼偉晉和粉絲近距離互動。（圖／源活娛樂提供）



活動結束後，偉晉感性表示：「在飛機上要顧慮到很多航空安全與規範，不能像在地面一樣自由，很多事情是在當下才體會到限制的存在。很感謝每一位來參加的粉絲！沒想到竟然能在空中和大家見面！我一開始其實超緊張，還很怕遇到亂流，幸好整趟飛行非常順暢，活動也毫無中斷。」

如果未來有機會擁有一條專屬主題航線，他想飛去哪裡？偉晉笑說：「我想飛去一個人不多的海島，有陽光、有海，可以和幾個三五好友一起放鬆。機艙裡要有很多很 chill 的元素，像調酒、零食、還有好吃的飛機餐，整體就像在度假一樣，超放鬆！」

他更爆料一段自己印象最深刻的飛行回憶：「有一次搭飛機時，空姐突然拿了一個禮物給我，說是某位乘客送的。當下突然有種被追求的感覺，超像偶像劇！」後來才知道是一位爸爸為了感謝他幫忙簽名，要送給他女兒當紀念，特地從機上購物買了一瓶香水送給他。「那個瞬間真的讓我印象深刻，覺得很被珍惜，也很開心。」

