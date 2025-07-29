歐弟二婚分居「睡癖導火線曝光」！妻：無法忍受 親友爆內幕

▲歐弟（右）去年和二婚妻生下女兒，加上前一段婚姻，讓他成為多產的三寶爸。中為胡瓜、左為丁柔安。（翻攝自歐弟IG）



圖文／鏡週刊

本刊細細探查歐弟的親友，才得出更八卦的答案。原來歐弟對感情有極度不安全感。

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可能戀愛的時候還好好的，但一進入到婚姻，就變得很愛吃醋，而且已經到了過度猜忌又沒安全感的地步，讓二婚妻無法忍受，於是夫妻感情漸漸冷淡。

▲歐弟（後排右二）和圈外人二婚妻（後排右一）相當低調，去年一起和柯佳嬿夫妻（前排右起）到小鬼家，陪小鬼的爸爸（前排右四）過節時，隱身在眾人中合照。（翻攝自aes_sam IG）



此外，另有相關親友向本刊透露，也可能因為歐弟打呼聲音過大，和二婚妻才得另外分居。畢竟歐弟的鼾聲有如電鑽一般，曾讓一起錄陸綜的鄧超徹夜失眠，甚至節目製作單位還幫他取了「電鑽之神」的封號；不過到了現實生活中，也成為歐弟和老婆摩擦的主要原因之一。

▲歐弟（前排右）熱愛重機，會帶著二婚妻（後排右）和三女兒參加重機聚會。（讀者提供）



不僅如此，歐弟有12輛重機，最貴的要價600萬元，曾被二婚妻下令賣掉出清，「太太覺得重機太多了，不是限量的車款，接下來可以考慮慢慢賣掉。」相較於前一段婚姻，鄭雲燦因為和演藝圈來往甚多，成為類似名人的角色，從開始到結束都鬧得沸沸揚揚；第二段婚姻，歐弟明顯低調許多，二婚妻正面照幾乎從未公開曝光過。



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