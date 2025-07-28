一度因老公腦出血退出！廖家儀轉戰幕後曝心聲：決定堅持到底

記者許逸群／台北報導

華語勵志電影《空姐復仇記》今（28日）舉辦開鏡記者會，現場星光熠熠，氣氛熱烈。電影聚焦在一名遭不當解雇的空服員「若蘭」身上，從一場職涯的挫敗與心理的崩潰出發，她選擇用溫柔而堅定的方式對生命「反擊」。

▲廖家儀轉戰幕後擔任電影製片 。（圖／記者徐文彬攝）

導演朱岩蘭表示：「這不僅是我的故事，也是很多台灣勞工與女性的故事。我們在現實中流過的淚，終將成為螢幕上照亮他人的光。」電影由廖家儀擔任製片，演員卡司橫跨戲劇、綜藝、電影，由李維維、丁寧擔綱主演，並邀請東京影后劉倩妏特別跨刀演出；新生代演員陳尚澤挑大樑擔任男主角，更身兼音樂製作人。

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▲▼ 電影《空姐復仇記》開鏡，現場星光熠熠。（圖／記者徐文彬攝）

事實上，廖家儀一度因老公腦出血住院而退出電影製作，但在老公狀況穩定後，再次受邀參與，她便重返劇組重拾製片崗位。另外，今天恰巧是她的生日，首次從幕前轉戰幕後的她坦言：「從去年導演邀我一起赴美領獎開始，就覺得這是個很特別的旅程。過程中先生還突然動手術，我一度想退出，但看到大家這麼努力，我決定回來堅持到底！」

廖家儀笑說身為製片最常做的事就是「訂便當」，也首次感受到選角的艱難與拍攝準備的龐雜，「但最後這些主演的組合我真的很感恩，都是最合適的搭配。」為了電影，她還特別讓14歲的兒子為電影創作鋼琴配樂，「原本老公要我好好顧小孩，但聽到這個機會後他也全力支持，我們全家都非常期待。」

▲電影《空姐復仇記》開鏡現場相當熱鬧。（圖／記者徐文彬攝）