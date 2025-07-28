「金鼎獎作家」黃一峯推新書百人朝聖！　「豆棗遭犬殺」心痛發聲

記者孟育民／台北報導

四度榮獲金鼎獎的科普作家、生態教育工作者黃一峯，今夏推出全新圖文創作《怪咖動物偵探》系列，首波發行一、二集即大受歡迎。他昨於華山文創園區2樓拱廳舉辦新書分享會，笑稱出道多年，第一次辦簽書會，也邀請到知名生態節目製作人白心儀攜手對談，兩人暢談城市追動物的奇遇、家門外的野鄰居觀察趣事，強調與動物共存的重要性。

▲ 黃一峯（中間）的新書發表會吸引百人熱情應援。（圖／遠流出版提供）

書中以城市動物為主角，介紹44種都市中常見的鳥類、哺乳類與爬蟲類動物，包括黑冠麻鷺、白鼻心、五色鳥等，結合攝影、插畫與詼諧敘述，讓大小讀者愛不釋手。全系列內容由黃一峯親力親為包辦，堪稱最斜槓「怪咖創作人」。

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黃一峯形容自己無時無刻開啟動物雷達，「我不是在拍動物，就是在拍動物的路上。」從撿拾貓頭鷹食繭到街頭捕捉猛禽獵食畫面，甚至曾被台灣藍鵲「巴頭」，他以幽默筆觸記錄野生動物的日常，深受讀者喜愛。

▲黃一峯與白心儀談動物生態。（圖／遠流出版提供）

分享會尾聲，兩人不約而同提及石虎「豆棗」遭犬殺事件，黃一峯根據照片分析指出，動物遭攻擊痕跡明確，令人心痛。白心儀則強調：「如何守護原生種，是我們不能忽視的課題。」兩位生態麻吉持續以初心投入生態教育，希望大眾看見「動物不只是風景，更是我們的鄰居」。