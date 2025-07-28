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巨胸正妹YTR淪小三！不倫名編輯「香閨密會」…美人正宮妻震怒發聲

記者陳芊秀／綜合報導

日本知名出版社「幻冬社」的人氣編輯箕輪厚介因推出多本百萬暢銷書，成為網路名人，並時常有驚人發言。而已婚的他近日被爆不倫背叛老婆，偷吃27歲，擁有E罩杯巨乳身材的正妹YouTuber「いけちゃん（ikechan）」，被拍到他接機小三返日，深夜前往女方香閨待到凌晨，令正宮大怒，小三昨日拍影片鞠躬道歉。

▲▼巨胸正妹YouTuber不倫名編輯，正宮美人妻震怒。（圖／翻攝自X）

▲名編輯箕輪厚介出版多本百萬暢銷書走紅，近日被抓包不倫正妹YTRいけちゃん（ikechan）。（圖／翻攝自X）

據日媒《FLASH》報導，箕輪厚介7月3日現身羽田機場第三航廈接機，此時小三ikechan搭乘台灣長榮飛日本班機抵達，兩人隨後前往女方所住的高級大樓，並待在女方家相近3個半小時，凌晨1點半他頭髮凌亂地離開，搭車回到自己的家。此外，兩人7月16日相約燒肉店用餐，過程中他不斷摟著ikechan的肩膀、腰間，戳著她鼓起的臉頰，且穿著休閒拖鞋，宛如同居情侶，肢體接觸顯示出兩人關係親密，當晚他仍待到凌晨1點半，又搭車返家。而他7月24日再度被媒體捕捉到現身ikechan家中，當場被追問兩人不倫戀，當時他身上似乎還有「擦傷」。而報導公開前相關人士都沒有回應。

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▲▼巨胸正妹YouTuber不倫名編輯，正宮美人妻震怒。（圖／翻攝自X）

▲「ikechan」擁有E罩杯傲人上圍，出過寫真集。（圖／翻攝自X）

▲▼巨胸正妹YouTuber不倫名編輯，正宮美人妻震怒。（圖／翻攝自X）

▲「ikechan」最近搬新家，僅徒步便可以到箕輪厚介家，兩人深夜親密約會回香閨被媒體直擊。（圖／翻攝自X）

箕輪厚介與妻子箕輪三香結婚13年，妻子得知丈夫偷吃小三後大怒。箕輪三香擁有高顏值，結婚前是空姐，婚後成為調香師與香氛講師，也小有名氣。而網友瘋傳她的X帳號，疑似在報導曝光後發文砲轟，「偷吃完全可以接受。受矚目的人會有外遇，是因為他們受歡迎。但自從這個女人出現後，他好像變了一個人一樣，對兒子和我怒吼，做了許多過分的事，我真的好累！」她還強調：「我比較可愛！」批評小三是「整形醜女」。

▲▼巨胸正妹YouTuber不倫名編輯，正宮美人妻震怒。（圖／翻攝自X）

▲箕輪厚介結婚13年，正宮妻是高顏值美人。（圖／翻攝自X）

▲▼巨胸正妹YouTuber不倫名編輯，正宮美人妻震怒。（圖／翻攝自X）

▲網友截圖正宮妻子在X震怒發聲：「他對兒子和我怒吼，做了許多過分的事，我真的好累！」（圖／翻攝自X）

旅行YTR「ikechan」擁有E罩杯傲人上圍，頻道超過77萬訂閱，包括TikTok、IG所有社群追蹤粉絲總計超過200萬，且推出寫真集十分受歡迎。她同時是一級建築師，時常到各地演講，憑著在年輕世代的人氣參加各種活動，近期她曾透露搬家，而新家距離情夫箕輪厚介家很近，只需徒步即可抵達。當不倫醜聞曝光後，她昨日（27）拍影片公開道歉，面容憔悴手持講稿，逐字念出道歉文：「因為我不成熟的行為，給許多人帶來困擾和不愉快的感受，我深感抱歉。讓一直信任並支持我的觀眾朋友，以及相關人士和相關家庭深受傷害，我感到非常抱歉。」

▲▼巨胸正妹YouTuber不倫名編輯，正宮美人妻震怒。（圖／翻攝自X）

▲▼巨胸正妹YouTuber不倫名編輯，正宮美人妻震怒。（圖／翻攝自X）

▲ikechan拍片鞠躬道歉。（圖／翻攝自YouTube）

箕輪厚介昨日（27）也在YouTube拍影片道歉，「讓一些人感到不快或造成困擾，我深感抱歉」。他接著說：「最重要的是我的家人，尤其是我的妻子，我讓她感到不開心並造成了各種傷害，真的非常抱歉。」他還補充說：「剛剛我和妻子慢慢地談了話，討論了未來該如何進行。我們決定找到屬於我們自己的家庭形式，並作為家庭內的問題來處理。」最後他表示：「我真的非常感謝我的妻子，她是一位超乎我所能擁有的人。」在說這些話時，他的眼中似乎含著淚。

▲▼巨胸正妹YouTuber不倫名編輯，正宮美人妻震怒。（圖／翻攝自X）

▲箕輪厚介道歉。（圖／翻攝自YouTube）

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箕輪厚介

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