陳文茜哭了！　求上天「給至少半年」心願曝光

記者黃皓瑋／綜合報導

67歲的資深媒體人陳文茜，因罹患第4期黑色素癌，目前正積極接受免疫治療。經常透過社群平分享日常的她，昨（27日）深夜發文，坦言自己向上天祈求「至少半年可以行動的身體」，也親曝自己想要完成的心願。

▲陳文茜親吐心願。（圖／翻攝自Facebook／文茜的世界周報 Sisy`s World News）



陳文茜主持的節目《文茜的世界周報》，在今年（2025）即將迎來20週年。病中仍堅持工作的她昨日發文吐露心聲，表示在看到5年前節目15週年的影片後，忍不住像小孩一樣哭了：「我禁不住企求上天給我至少半年可以行動的身體，去我想採訪的地點，去我想深入探討的社會。」

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▲陳文茜自曝想前往黎巴嫩。（圖／翻攝自Facebook／文茜的世界周報 Sisy`s World News）



陳文茜也透露，她希望可以前往黎巴嫩，靠近衝突不斷的加薩地區，「碰觸他們的手，孩子的心，而不只是一則本世紀最殘忍的新聞事件，－個令人嘆息的悲劇」。並坦言：「我不渴求長長的時光，我只希望自己不要從此倒下。」

貼文一出感動許多網友，紛紛湧入留言區為她打氣：「妳是我們的標竿學習的勇者」、「我們都為妳祈禱」、「文茜加油，善良與認真努力的人會受到老天爺的眷顧的」。

▼陳文茜臉書貼文。（Facebook／文茜的世界周報 Sisy`s World News）