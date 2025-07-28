美女主播結婚3年「試管失敗40顆卵」　牽老公夜奔婦產科洩孕味！

▲7月21日本刊直擊結婚3年的美女主播鄭亦真，和老公小綱一起現身位於台北市大安區的婦產科診所。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

中天美女主播鄭亦真2022年7月在老公小綱登記結婚，隔年1月補辦婚宴，婚後夫妻一直過著令人稱羨的兩人世界。時報周刊CTWANT接獲讀者爆料，結婚3年的主播鄭亦真，近日頻繁現身位於台北市大安區某婦產科診所，看似家中即將迎來新成員。7月21日晚間7點半，本刊果真直擊鄭亦真、小綱夫妻兩人直奔婦產科診所，約半小時後才從診所出來。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲稍晚鄭亦真勾著老公的手離開婦產科診所走出大樓。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

7月21日晚間7點半左右，中天主播鄭亦真與老公小綱現身在台北市大安區某婦產科診所，兩人在裡面一待就超過30分鐘。8點出頭，鄭亦真夫妻倆十指緊扣，牽著彼此的手走出大樓，仔細觀察美女主播穿著相當寬鬆，體態也較先前豐腴一些，隱約可見肚皮隆起。而夫妻倆出入婦產科診所，女方的穿著和體態，以及臉上不時流露的笑容，藏不住的好心情，不免讓人聯想是否有好消息。

▲仔細觀察鄭亦真當晚穿著相當寬鬆，體態也較先前豐腴一些，隱約可見肚皮隆起。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

隨後，2人在附近找了家麵館用餐，席間邊吃邊聊，大約半小時時間便解決晚餐。飽餐後的鄭亦真再度挽著老公的手，夫妻倆邊走邊聊，從兩人的互動過程，可以看出感情甜蜜猶如熱戀中的情侶。8點43分，2人走回婦產科診所大樓旁的停車場取車，之後變直接返回位於新北市林口的住宅社區。

▲之後夫妻在附近找了家麵館用餐，席間邊吃邊聊，大約半小時時間便解決晚餐。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

▲飽餐後的鄭亦真再度挽著老公的手，夫妻倆邊走邊聊，互動相當緊密。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

對於本刊在7月21日直擊中天鄭亦真和老公一起現身婦產科診所，鄭亦真回應本刊透露：「經過三年的努力，我和老公嘗試了3次的試管，失敗過40顆卵，一直到遇見了『華育婦產科診所』徐明義院長，他的專業與鼓勵，讓我們再次勇敢嘗試，也很感謝我自己，在36歲的時候決定凍卵，而我這一次成功，其實也是我的當年的最後一顆凍卵，終於在第4次試管，我們收到了這份最珍貴的生命禮物，感謝華育的醫師和醫師娘，也感謝每一位在背後為我們禱告、鼓勵我們的朋友，願這份喜樂與盼望，也溫暖正在努力中的妳。」

▲鄭奕真跟老公感情十分甜蜜。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

鄭亦真也說之後因為會想舉辦寶寶的「性別派對」，所以是男是女暫時先保密。而她也因為懷孕變胖約10公斤，導致主播服快要穿不下了，但因為希望可以先保密，所以只有身邊親近的人知道懷孕的好消息，「我平常打扮都是寬鬆，所以每天常常碰面的其他主播也都沒有發現，不過也有些粉絲有發現我變胖，猜測我是不是懷孕了，終於可以分享了。」

▲主播鄭亦真開心宣布懷孕好消息。（圖／鄭亦真提供／CTWANT提供）



延伸閱讀

▸ 好孕藏不住2／劉品言無預警閃婚又懷孕 鄭亦真鬆口認「家有喜事」

▸ 娛樂報報／周曉涵剛否認戀情 被目擊「大街被他緊摟」甜蜜藏不住

▸ 原始連結