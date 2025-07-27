大罷免落幕！國師唐綺陽喊「滿不滿意都應尊重」：台灣最近太撕裂

記者劉宛欣／綜合報導

台灣有史以來最大規模的「大罷免」行動首波投票已於7月26日告一段落，儘管全數未能達成門檻，但其中有7席突破了25%的同意門檻，成為各界討論焦點。對此，有「國師」之稱的星座專家唐綺陽27日於臉書發文，從星象角度分享她對此波社會情緒與集體氛圍的觀察，呼籲大家冷靜下來，細細反思這場社會事件所傳遞的訊號。

▲唐綺陽分析接下來一周的星象。（圖／翻攝臉書／唐綺陽占星幫）

唐綺陽指出，目前正值天王星與冥王星影響強烈的一年，加上太陽與冥王星對衝的時機點正巧與投票日重疊，讓這場投票結果成為時代氛圍的具體展現。她強調：「選票給出答案，無論是否滿意，我們都應該尊重。」她也提醒目前仍在水逆，是反思與內省的重要階段，鼓勵民眾若感到混亂或情緒起伏，不妨給自己多一點時間沉澱「台灣這陣子真的很撕裂，糾結的心結需要慢慢打開」。

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唐綺陽提到這一禮拜「水逆獅子」正在發威，導致人們更容易陷入情緒死胡同，出現悶悶不樂、甚至突然想哭的狀況。她提醒：「這些情緒是正常的，允許自己難過，也可以找人聊聊發洩一下，最重要的是顧好身心健康。」她也特別點出，這段期間會與情感、親子關係、寵物、外型形象等議題緊密相關，即使有時外表評論會聽來刺耳，仍可能帶來省思與成長的契機。

▲唐綺陽呼籲冷靜下來反省。（圖／翻攝臉書／唐綺陽占星幫）

唐綺陽同時指出，現在整體星象正處在「天王星、海王星與冥王星」構成的小三角形影響下，這被視為許多人「人生轉捩點」的象徵。她舉例說，像是美國近期的關稅政策對全球產業造成的劇烈衝擊，正好呼應這個星象訊號，顯示這是一段無法逃避的劇烈變動期，不論是主動或被迫，都將帶來深遠的生涯改變。

唐綺陽也預告7月31日金星將進入巨蟹座，與先前就已進駐的木星一同為巨蟹加持。這段期間會特別強調家庭、情感、安全感等議題，個人層面可能會收到好消息、貴人相助，也適合進行情緒釋放，例如看悲劇電影哭一場、坐雲霄飛車大叫、與喜歡的人告白等，都是抒發情緒的好方式。

不過，她也提醒，當情緒被放大，有些人可能會陷入不安全感，出現焦慮、恐懼等黑暗情緒。她鼓勵大家正視內心的聲音，「心靈這個內在推手將會相當具體地展現出來」，呼籲民眾勇敢面對情緒，才能走出療癒的第一步。