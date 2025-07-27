金在中節目要求選手減肥被轟「越線」！　親上火線還原真相

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓男星金在中近來在選秀節目《BOYS II PLANET》中擔任評審，在日前播出的節目中，他和舞蹈老師白久英（백구영）雙雙對BOY STORY成員提出減肥的建議，沒想到引發部分粉絲不滿、被認為是「羞辱」。對此，金在中也親自做出回應。

▲金在中在節目上提醒賈涵予要減肥，被部分粉絲認為是人身攻擊。（圖／翻攝自金在中IG、賈涵予微博）

有粉絲在金在中的社群留言，直指金在中「越線」，批評他不該在公開場合要求賈涵予減肥，甚至語氣激動表示：「人氣不是永遠的，現在的粉絲都會自己看、自己判斷。」粉絲也強調賈涵予是「真正有實力的人」，具備舞台掌控力、唱功與魅力，不需要靠濾鏡或濃妝來掩飾任何東西，「在評論別人之前，先把你自己臉上那層厚重的妝卸了。」

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▲BOY STORY粉絲留言批評金在中。（圖／翻攝自微博）

對此，金在中親自回覆留言，首先表達歉意說：「如果你是這樣感受到的，那我首先要說聲對不起。」澄清自己並無意貶低任何人的外貌。他解釋說，之所以會提到減重一事，是基於賈涵予所屬公司JYP娛樂的老闆朴軫永以往的建議，目的是希望成員能以更穩定的主唱表現迎接下一次評價，而非出於惡意。他也補充：「即使只是稍微減重，也會產生顯著差異，加分的同時，也能展現戲劇性的成長變化。」

金在中強調，自己一直以來都是真心支持所有參賽者，也曾在鏡頭外與成員們深度交流與互相尊重，「可能節目中沒呈現，但我們在鏡頭後有過對話，從來不是要羞辱誰。」他也理解部分觀眾可能因節目剪輯而感到不悅，但希望大家不要只憑片段畫面就全盤否定所有人努力。

金在中提到，作為Master評審團一員，他們的角色從不是打壓，而是推動年輕選手實現夢想：「我們看重的不是短期評價，而是他們未來的價值與發展潛力。」對於是否會再次引發誤會，他坦承「這則回覆也許仍會引來不適」，但仍選擇誠實回應，「補充一點，作為一位一直關注BOY STORY並看著他們成長的人，我是在現場最熱情支持他們的那個人。我真心希望所有少年們都能實現自己的夢想。」

▲金在中回應。（圖／翻攝自微博）

此外，金在中在26日的語音直播中也再次提及風波，他表示，朴軫永一直都強調「保持苗條對表演是加分的」，而BOY STORY的公司也事先就提醒過這點，評審們只是趁機再提醒一次。他透露，在拍攝結束後，自己也與BOY STORY成員們聊了很多，認為對方若照著建議去做，下次的舞台一定會非常出彩。

金在中指出，BOY STORY的實力無庸置疑，而評審們在討論後，決定加入可以為BOY STORY創造故事性的元素，所以一致同意從外型轉變著手，讓選手們能將魅力發揮到極致。