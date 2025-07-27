55歲呂文婉睡夢中「胸痛5分鐘痛醒」！　憂心肌梗塞曝心聲

記者黃皓瑋／綜合報導

55歲的資深媒體人呂文婉，是各大談話性節目的常客，近期她在節目中分享身體狀況，自曝在睡夢中突然感到胸口刺痛，疼痛持續長達5分鐘以上，讓她憂心可能是心肌梗塞的症狀。她也吐露自己當下的心聲：「我好像很多東西，包括密碼什麼，都沒有告訴我女兒。」驚覺有許多事情沒有向家人交代。

▲呂文婉。（圖／翻攝自Facebook／呂文婉get in TOUCH）



呂文婉近期登上《新聞挖挖哇》，討論到身後事規劃的話題，她自曝在錄影當天半夜，突然被胸口一陣疼痛痛醒，原本以為是胃痛，但胃部並沒有異狀，因而讓她懷疑是心臟問題。她也透露如果當時疼痛持續不斷，就打算請女兒送她去急診，所幸幾分鐘後症狀就緩解下來。

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▲呂文婉。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇!）



呂文婉今（27日）則在個人臉書粉專發文，透露有許多粉絲看到新聞，催促她去醫院掛急診，對此她則澄清：「當天我發表的看法大致是：錄影當天凌晨心臟突然極度不適，胸口又刺又緊……就這樣持續大概有5分鐘之久……當下覺得糟了，如果真有什麼三長兩短，什麼都來不及交代……所以，雖然才五十幾歲，我贊成可以早點立遺囑，分配現有遺產。」強調自己身體健康，並沒有生重病，要粉絲別擔心。

▼呂文婉臉書貼文。（Facebook／呂文婉get in TOUCH）



▼《新聞挖挖哇》完整影片。（影／新聞挖挖哇！）

