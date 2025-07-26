直擊／HOSHI突下台「把台粉拉上台共舞」　超狂福利萬人瘋掉：羨慕

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣團體SEVENTEEN成員HOSHI與WOOZI組成的小分隊「豪雨」首度在台灣舉辦專場，兩人26、27日連續兩天在台開唱，輪流帶來合體舞台與solo舞台，Hoshi更加碼〈I want you back〉與〈tiger powerı〉、〈stay〉，隔了許久再來台灣，他們相當寵粉，甚至在跳到〈Echo!〉時，HOSHI一時興起問了「有人會跳嗎？」沒想到真的有人舉手，他當場把該位台灣粉絲拉上台一起跳舞，令全場陷入瘋狂。

▲HOSHI、WOOZI在唱到〈Echo!〉時，邀請粉絲上台一起跳。（圖／讀者提供）



「豪雨」所推出的歌曲〈Echo!〉，是由節目《街頭女戰士》參賽團體所編的舞蹈，強而有力又洗腦的節奏引起全球粉絲挑戰熱潮，HOSHI與WOOZI問觀眾「大家有看過《街頭女戰士》嗎？」歌迷回答「有」，於是HOSHI隨口問「有人會跳嗎？」沒想到，台下有一名歌迷舉手表示自己會跳，於是，他衝下台邀請對方一起跳。

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▲▼HOSHI與WOOZI都表示還想來台灣開唱。（圖／讀者提供）



HOSHI親自牽著女歌迷上台，在萬人面前跳了一段〈Echo!〉，更陪著對方一起跳舞，女歌迷雖然緊張，但重點舞蹈都有表現出來，HOSHI大讚：「跳得很好，在這麼多人面前跳舞不容易！」給予粉絲的表現滿分，這段插曲引起掀頂尖叫聲，成為今晚最高潮，歌迷喊著「太羨慕了」。

HOSHI與WOOZI輪流稱讚著台灣粉絲反應熱烈，HOSHI大讚：「你們尖叫聲穿過耳機，讓我真的真的還想再來。」在唱回〈Stupid Idiot〉後，HOSHI提起即將去當兵的事，他感性表示「短期間內不會有站上舞台的機會，運氣很好的事，有機會來到台北站在舞台上與大家見面，久違的專場，感謝大家給予我們炙熱的愛，我們豪雨如果未來歌曲有更多的話，我們會以演唱會方式來到台北，你們會等嗎？感謝大家為我們打造美好的回憶，真的真的，我是老虎，謝謝，我愛你們。」

WOOZI接著說：「久違來到台北，每人心情都很好，就像HOSHI說的，接下來站上舞台的機會不多，我相信時光飛逝，很快就會回來了，而今天來到了演唱會現場，我覺得確實應該很快就會回來的，大家把悲傷拋到腦後，一定要快點再見面，謝謝，你們要健康喔。」