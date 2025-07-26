直擊／李明依現身送別「鑽石歌王」林沖　84歲男星崩潰大哭…全場鼻酸

記者蔡琛儀／台北報導

有「鑽石歌王」美譽的資深歌手林沖，於7月7日晚間睡夢中安詳辭世，享耆壽92歲，今（26日）在內湖湖光教會舉行追思會，84歲林松義坐著輪椅被推進場，對於好友的離去，忍不住當眾痛哭失聲，台灣優質生命關懷協會秘書長紀寶如連忙上前抱著他安撫情緒，令現場眾人鼻酸不已。

▲▼林松義情緒崩潰，紀寶如上前安慰。（圖／記者蔡琛儀攝）

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此外，今天到場藝人還有李明依、高義泰、蘇婭、裘海正、紀麗如、方韾、陳凱倫、巨砲、唐玲、文香、施心慧、石中玉、周子寒、黃國倫、林松義等人，一起到場送別這位一生致力於推動台灣演藝文化的銀幕巨星。

▼方馨、澎澎、李明依、裘海正、陳凱倫到場。（圖／記者蔡琛儀攝）

林沖於1933年出生於台南，在演員魏平澳的引薦下，林沖踏入影壇，參演了由導演白克執導、旨在宣揚台灣風光的台語電影《黃帝子孫》，1961年遠赴日本入讀日本大學藝術學部影劇科，並擔任歌舞劇《香港》中女主角李湄的日語翻譯，還因此得以參與該劇在東京寶塚劇場的正式演出。

1968年，林沖受邀至香港海運夜總會駐場演出，並與邵氏公司簽下兩年電影合約，主演電影《大盜歌王》成為他永恆的代表作，「鑽石歌王」的封號也由此而來。近年來林沖重心轉向公益，2011年，他雖不幸罹患攝護腺癌，但憑藉著堅強的意志力抗癌成功，但三年前的一場左腿手術，使他的行動能力逐漸衰退，儘管腿部力量大不如前，甚至歷經數次意外跌倒受傷，包括去年因髖關節重摔而接受的大手術，以及險些毀容的臉部撞傷，但林沖對生命的熱情卻從未熄滅，憑藉著對音樂的熱愛與對公益的執著，他強忍傷痛積極復健，堅持重返舞台。