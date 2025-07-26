現場粉絲塞爆！SJ利特、少時孝淵驚喜現身大稻埕

記者許逸群／台北報導

客家電視台台韓跨國合作實境節目《廚師的迫降：客家廚房》第二季日前於大稻埕碼頭貨櫃市集盛大開拍，超人氣韓星Super Junior成員利特與少女時代成員孝淵驚喜現身，攜手溫昇豪、江宏傑、陳庭妮及趙序衡等眾星，為節目增添亮點。

▲▼利特與孝淵現身大稻程錄影。（圖／客台提供）

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本季節目延續第一季的成功模式，六位藝人與兩位主廚分組經營貨櫃餐車，親自下廚製作並販售獨具特色的客家料理。現場吸引數百名民眾圍觀，人潮絡繹不絕，熱鬧非凡。藝人們不僅展現精湛廚藝，更積極與民眾互動，展現出色的團隊合作精神與親和力，將客家美食文化推廣至更廣闊的群體。

▲場邊有相當多民眾圍觀。（圖／客台提供）

溫昇豪對於節目組精心打造的營業場地讚譽有加，表示：「沒想到客台這麼努力，弄了兩個貨櫃打造成兩款餐廳，廚具都是頂級的。」江宏傑則提到，相較於第一季的餐車模式，第二季在大稻埕碼頭的拍攝環境更具氛圍，令人耳目一新。

拍攝結束後，利特感謝團隊的辛勞與熱情。溫昇豪、江宏傑和陳庭妮等藝人，也紛紛表達了對節目拍攝的愉快感受及對未來合作的期待，更期盼節目能獲得觀眾的喜愛。 溫昇豪更直言：「比起第一季，我們跟韓國團隊的默契更好，也可以感受到韓國想把客家文化帶到韓國甚至是國際的熱忱。」