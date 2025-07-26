ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

李周妍「因接吻不合分手」昔與GD傳緋聞
12星座「最會暈船」Top5
韓女團成員住處遭闖入「暫停活動」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

張碧晨 汪蘇瀧 吳宗憲 陳守恩 李周妍 伊能靜 秦昊 劉宇寧

小三熱水燙死媽…20年後電鍋砸死爸！台劇改編社會案件…6看點曝光

記者黃庠棻／台北報導

大愛電視推出新戲《我們六個》即將在8月5日開播，由真實社會事件案件改編，找來《星空下的黑潮島嶼》的導演王傳宗執導，他對於敏感議題的處理手法細膩，摒除暴力、不灑狗血，將駭人聽聞的人倫悲劇、不可思議的家庭情節，以家中不同角色的視角與觀點出發真實還原。

▲《我們六個》改編自真實社會案件，即將在8月5號開播。（圖／大愛電視提供）

▲《我們六個》改編自真實社會案件，即將在8月5號開播。（圖／大愛電視提供）

《我們六個》改編自真實社會案件「李月桂案」，李月桂是破壞6個小孩父母感情的小三，過去她以熱水澆淋殺害媽媽，後來6個小孩被迫住進育幼院，不料20年後她又家暴以電鍋砸頭殺死父親，雖然真實事件相當驚世駭俗，但聚集聚焦在孩子的韌性，父母角色的深層拉扯，更是演員群演技的一次集體大爆發，以下整了本劇的6大看點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《我們六個》改編自真實社會案件，即將在8月5號開播。（圖／大愛電視提供）

▲《我們六個》改編自真實社會案件，即將在8月5號開播。（圖／大愛電視提供）

看點1.兩版主視覺正式曝光，跨時代光影

劇集以2003年到2004年馬志翔赤裸地被遺棄為分水嶺，已經成年的六個孩子好不容易得到的幸福被中斷，得重回1980年到1991年撕開陳封內心深處的愛與痛，20年的風雨挑戰，命運再狠，也擋不住六個孩子向善的那道光，再回到2004年到2006年的和解療癒。

▲《我們六個》改編自真實社會案件，即將在8月5號開播。（圖／大愛電視提供）

▲《我們六個》改編自真實社會案件，即將在8月5號開播。（圖／大愛電視提供）

導演王傳宗看完劇本後說「其實是一個非常寫實，看到後面會被這些小朋友的經歷和改變所感動的故事。所以我就想要用影像的方式把它記錄下來」。他用愛與殘酷交織出人性寫實的一面，卻又動人、唯美地呈現出六個孩子在崩毀的家庭廢墟裡，長出自己的光。

看點2.天心展現情感張力，太平間親自上陣，無聲勝有聲

天心詮釋媽媽「郭富美」，眼盲卻是家中光源，把一個用盡生命栽培孩子文學藝術、卻困在傳統信念裡的母親演得層次分明，是強硬也是溫柔、是光明也是枷鎖。

▲《我們六個》改編自真實社會案件，即將在8月5號開播。（圖／大愛電視提供）

▲《我們六個》改編自真實社會案件，即將在8月5號開播。（圖／大愛電視提供）

劇中，老公的兩個女人在同一個屋簷下，一場飾演小三的林雨葶剪指甲的戲，天心直呼「她在後面剪著指甲，然後我看著她，我也沒說什麼，就是兩個女人的戰爭，整個空氣是凝結的」。

▲《我們六個》改編自真實社會案件，即將在8月5號開播。（圖／大愛電視提供）

▲《我們六個》改編自真實社會案件，即將在8月5號開播。（圖／大愛電視提供）

天心飾演的角色從富家千金到逐漸失明，從菜市場倒地癲癇到太平間冰冷燙傷，以一種近乎自我犧牲的姿態，完成她「死為林家鬼」的信念，她用細膩肢體和真實細節，把「心裡沒光，就向天借光」的信念演得深刻動人，從堅毅到崩潰的多層轉折，是全劇最痛也最美的看點。

看點3.馬志翔曾是孩子的避風港，也成了風暴的開端

馬志翔詮釋父親「林達生」，給過孩子最深的愛，也給了最痛的傷，既是孩子們最初的依靠，也是家庭悲劇的導火線，他用慈愛築起家，卻親手將家推向崩塌。從最初溫暖幽默、到後期自私墮落，讓觀眾同時恨得牙癢癢又憐惜他的失落，是全劇最矛盾的角色。

▲《我們六個》改編自真實社會案件，即將在8月5號開播。（圖／大愛電視提供）

▲《我們六個》改編自真實社會案件，即將在8月5號開播。（圖／大愛電視提供）

馬志翔說「但是人生就是這樣，越荒謬越顯真實」，天心直呼「戲都殺青了他都還不敢正眼看我，他心裡有多愧疚，滿滿愧疚」。馬志翔的角色最大的難度在於，他不是徹底的壞人，而是一個充滿矛盾、令人惋惜的父親。

馬志翔把林達生的幽默、智慧、溫柔，和後期的脆弱、逃避，都演得很自然又讓人心痛。他用真誠的表演，讓觀眾看到一個好爸爸的光是怎麼一點一點地熄滅，又如何在孩子心裡留下不可抹滅的裂痕。

看點4.林雨葶的黃秋鳳，瘋狂背後藏著深深的孤寂

林雨葶詮飾家庭介入者「黃秋鳳」，這個角色是《我們六個》裡最混亂、最具破壞力，卻也最讓人唏噓的人物，她說「這個角色的瘋狂程度超出了她的想像，這可能是我演員生涯的一個重要轉折點」。

▲《我們六個》改編自真實社會案件，即將在8月5號開播。（圖／大愛電視提供）

▲《我們六個》改編自真實社會案件，即將在8月5號開播。（圖／大愛電視提供）

事實上，林雨葶本人滴酒不沾，卻要演出一個長期酗酒、情緒失控的女人，她做了很多功課，看了大量真實新聞，認為「她太年輕了，然後社會經驗可能沒那麼足」，到後期失控、攻擊的轉變，她都一點一滴抓進肢體和神情裡。

特別是警察局那場戲，是整個角色情緒爆發的極限點，林雨葶的臉上滿是逼真的酒妝，失序的語調和行為都讓人不寒而慄。林雨葶演出了「秋鳳」的荒腔走板，也演出了她求愛不得、無處安放的孤寂感，更讓觀眾看到最真實的人性邊界。

▲《我們六個》改編自真實社會案件，即將在8月5號開播。（圖／大愛電視提供）

▲《我們六個》改編自真實社會案件，即將在8月5號開播。（圖／大愛電視提供）

看點5.游珈瑄是劇中最大催淚彈，看似安靜卻最有力量

游珈瑄與黃薇渟分別詮釋青少年及成年時期的大姊「林秋伶」，是家變化撐起全家的無聲支柱。這是游珈瑄第一次接拍劇集，聽到角色原型人物說「我知道我的爸爸很愛我們」，震驚地說「這是我覺得六個孩子最糾葛和矛盾的地方」。

於是，游珈瑄把秋伶青春期面對家變時的隱忍和堅毅演得很真實。從功課優秀到獨立打工，不向命運低頭、不向人示弱，把媽媽教給她對美和藝術的熱愛，壓進心裡，把角色的壓抑與韌性詮釋得細膩動人，有股乾淨卻不服輸的力量，眼神裡藏著責任感與對美的執著。

▲《我們六個》改編自真實社會案件，即將在8月5號開播。（圖／大愛電視提供）

▲《我們六個》改編自真實社會案件，即將在8月5號開播。（圖／大愛電視提供）

飾演長大後秋伶的黃薇渟說自己是獨生女，拍戲很享受有家人的感覺，但她光是要照顧父母跟毛小孩就覺得很累，不敢想像「秋伶」一個人要顧媽媽跟五個弟妹，直呼「這是一件非常可怕的事情」。

看點6. 一念情迷，六個孩子無處可歸，卻能把殘局活成一場勝利

潘親御與涂善存分別飾演青少年與成年的大哥「林作賢」，在劇中是很特別的角色。潘親御要演14歲時家變前後的巨大反差，一個對世界充滿好奇的資優生，看著家毀了、夢碎了，他把少年作賢對家的榮譽感、對未來的憧憬，以及第一次夢想破滅後，內心那股說不出的強悍，都藏與馬志翔兩人父子爭執的細節裡。

▲《我們六個》改編自真實社會案件，即將在8月5號開播。（圖／大愛電視提供）

▲《我們六個》改編自真實社會案件，即將在8月5號開播。（圖／大愛電視提供）

阮柏皓與邱宇辰分別詮釋青少年及成年的二哥「林作逸」，是面對命運最沉著的孩子，從頑皮到被父親背叛、母親過世，在無力感裡中慢慢沉靜下來，在背負責任時，失去了原有的單純與自由。阮柏皓年紀小，卻把作逸那種表面乖巧、內心滾燙的韌性演得很真實。用自己的方式默默適應生命的變化，用「人生劇本自己寫」把悲劇轉成助人的力量，是觀眾最該細細看的地方。

▲《我們六個》改編自真實社會案件，即將在8月5號開播。（圖／大愛電視提供）

▲《我們六個》改編自真實社會案件，即將在8月5號開播。（圖／大愛電視提供）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

我們六個

推薦閱讀

張碧晨稱是《花千骨》插曲唯一原唱　汪蘇瀧撕破臉收回授權

張碧晨稱是《花千骨》插曲唯一原唱　汪蘇瀧撕破臉收回授權

18小時前

吳姍儒才剛出事…吳宗憲真的出手了！　宣布新動向簽下他

吳姍儒才剛出事…吳宗憲真的出手了！　宣布新動向簽下他

21小時前

伊能靜夫妻歐洲「被拍發福近照」　認了幸福肥：真的太少有

伊能靜夫妻歐洲「被拍發福近照」　認了幸福肥：真的太少有

7/24 15:32

薔薔抓包男友「曖昧訊息還說謊」！　氣炸三方對峙：不能接受

薔薔抓包男友「曖昧訊息還說謊」！　氣炸三方對峙：不能接受

6小時前

Sandy踩劉宇寧照片掀風波　狄志為「相信他看到了」自曝親身經歷

Sandy踩劉宇寧照片掀風波　狄志為「相信他看到了」自曝親身經歷

14小時前

李周妍認了「曾因接吻不合分手」！　遭網挖出與GD緋聞熱議

李周妍認了「曾因接吻不合分手」！　遭網挖出與GD緋聞熱議

15小時前

F4解散16年「二度合體」爆就在明天！　花籃祝賀藏暗示

F4解散16年「二度合體」爆就在明天！　花籃祝賀藏暗示

6小時前

大罷免登場！資深女星受夠了「臉書封鎖人」　嘆亂象：攻擊釋放陰暗面

大罷免登場！資深女星受夠了「臉書封鎖人」　嘆亂象：攻擊釋放陰暗面

2小時前

汪蘇瀧、張碧晨爭〈年輪〉原唱身分　律師專業分析「她無權力限制」

汪蘇瀧、張碧晨爭〈年輪〉原唱身分　律師專業分析「她無權力限制」

13小時前

鳳梨才遭歹徒連開12槍！　深夜送醫「吊點滴畫面曝光」狀況網擔憂

鳳梨才遭歹徒連開12槍！　深夜送醫「吊點滴畫面曝光」狀況網擔憂

14小時前

小A辣開房美球星「進房玩到撞斷牙」！超哈她百萬身材　過程全曝光

小A辣開房美球星「進房玩到撞斷牙」！超哈她百萬身材　過程全曝光

7/24 07:32

《母胎單身》李陶突宣布停課！官方證實「健康出問題」引擔憂

《母胎單身》李陶突宣布停課！官方證實「健康出問題」引擔憂

18小時前

熱門影音

Kiwebaby放水屁「噴屎在林進家沙發」　他調監視器抓到！畫面曝光

Kiwebaby放水屁「噴屎在林進家沙發」　他調監視器抓到！畫面曝光
Kiwebaby噴屎在林進家沙發 　他調監視器抓到放水屁瞬間！

Kiwebaby噴屎在林進家沙發 　他調監視器抓到放水屁瞬間！
伊能靜.秦昊被批「發福」 她大方認了：是幸福肥

伊能靜.秦昊被批「發福」 她大方認了：是幸福肥
伊能靜幸福肥

伊能靜幸福肥
鄭恩地0修音唱〈Golden〉　坐著一歪頭就飆上去了...

鄭恩地0修音唱〈Golden〉　坐著一歪頭就飆上去了...
IU驚喜現身朴寶劍節目 「單膝下跪獻花」他感動哭

IU驚喜現身朴寶劍節目 「單膝下跪獻花」他感動哭
明道見F4合體興奮聯絡朱孝天　「發現被刪好友」重加後笑翻

明道見F4合體興奮聯絡朱孝天　「發現被刪好友」重加後笑翻
恭喜！曾子余結婚了！　納豆、黃鐙輝見證幸福

恭喜！曾子余結婚了！　納豆、黃鐙輝見證幸福
男評審直言「女歌手太漂亮是扣分」　蕭亞軒嗆：我們聽不懂！

男評審直言「女歌手太漂亮是扣分」　蕭亞軒嗆：我們聽不懂！
吳姍儒惹怒劉宇寧粉絲　吳宗憲認爛哏：確實不妥

吳姍儒惹怒劉宇寧粉絲　吳宗憲認爛哏：確實不妥
李多慧下班後「泡澡放鬆」　網友歪樓：浴巾好多條！

李多慧下班後「泡澡放鬆」　網友歪樓：浴巾好多條！
郭書瑤穿太低胸！鏡頭一往下…超兇上圍「不小心掉出半邊」急停錄

郭書瑤穿太低胸！鏡頭一往下…超兇上圍「不小心掉出半邊」急停錄
陳哲遠「假髮掉了」！錄影被潑水沖走　主持人急遮：誰都不許拍

陳哲遠「假髮掉了」！錄影被潑水沖走　主持人急遮：誰都不許拍

F4睽違12年世紀合體五月天！　朱孝天笑：終於不用再裝傻

F4睽違12年世紀合體五月天！　朱孝天笑：終於不用再裝傻

李銘順婚前「李國煌親過范文芳」　合體許效舜在片場「排班搞笑」

李銘順婚前「李國煌親過范文芳」　合體許效舜在片場「排班搞笑」

坤達「吐奶笑場」被虧有偶包　阿弟唱歌給兒子「女兒吃醋了」

坤達「吐奶笑場」被虧有偶包　阿弟唱歌給兒子「女兒吃醋了」

片段曝光！吳宗憲否認罵小S：是黃子佼　「早把他惡行告訴女兒」吳姍儒仍合作

片段曝光！吳宗憲否認罵小S：是黃子佼　「早把他惡行告訴女兒」吳姍儒仍合作

趙小僑「3歲愛女還在包尿布」被指教　劉亮佐：她該怎麼樣我們心裡有數

趙小僑「3歲愛女還在包尿布」被指教　劉亮佐：她該怎麼樣我們心裡有數

艾怡良「失聲」取消小巨蛋演唱會　「休息至少半年」自責：對不起大家

艾怡良「失聲」取消小巨蛋演唱會　「休息至少半年」自責：對不起大家

吳慷仁「伸舌頭」激吻李至正　李銘順全裸出浴！他看他照片DIY

吳慷仁「伸舌頭」激吻李至正　李銘順全裸出浴！他看他照片DIY

唐振剛16歲叛逆「帶200元翹家6年」　太窮沒學壞：只差沒撿垃圾桶東西吃..

唐振剛16歲叛逆「帶200元翹家6年」　太窮沒學壞：只差沒撿垃圾桶東西吃..

統神加盟SWAG「開戰女優」：為藝術犧牲　失言丟業配月少30萬「就滿慘的啦」

統神加盟SWAG「開戰女優」：為藝術犧牲　失言丟業配月少30萬「就滿慘的啦」

劉品言「藏孕肚」狂誇連晨翔　對另一半高標：當朋友更幸福

劉品言「藏孕肚」狂誇連晨翔　對另一半高標：當朋友更幸福

三上悠亞喊「台灣有安全感」　最愛小籠包：之後會常常來！

三上悠亞喊「台灣有安全感」　最愛小籠包：之後會常常來！

看更多

【與死神擦肩而過】轉彎不讓直行？ 騎士被曳引車撞飛重摔！

即時新聞

剛剛
剛剛
6分鐘前0

直擊／李明依現身送別「鑽石歌王」林沖　84歲男星崩潰大哭…全場鼻酸

12分鐘前1

賈永婕帶20歲女兒首投「媽媽還比較興奮」！　網友狂讚母女宛如姊妹

46分鐘前0

《絕命毒師》主創新作「驚悚笑臉入侵」　艾美獎女星演衰鬼救地球

50分鐘前0

元斌合體愛妻李奈映！「睽違10年同框」畫廊一舉動放閃　韓網暴動

54分鐘前0

NewJeans非官方群「涉違法募款122萬」！　嫌疑人遭移送恐被關3年

1小時前0

鍾欣凌告白初戀李李仁「尷尬場面曝光」　自爆青澀戀情遭句點慘敗

1小時前0

汪蘇瀧張碧晨「鬧翻導火線」曝光！　他深夜再發聲表態：紛擾止於今夜

1小時前0

現場粉絲塞爆！SJ利特、少時孝淵驚喜現身大稻埕

1小時前0

小三熱水燙死媽…20年後電鍋砸死爸！台劇改編社會案件…6看點曝光

1小時前10

上個月痛別癌父！曹雅雯莫名低落「坐地爆哭」　近況曝光

讀者迴響

熱門新聞

  1. 張碧晨稱是《花千骨》插曲唯一原唱　汪蘇瀧撕破臉收回授權
    18小時前126
  2. 吳宗憲出手了！　宣布新動向簽下他
    21小時前3016
  3. 伊能靜夫妻歐洲「被拍發福近照」
    7/24 15:32286
  4. 三方對峙！薔薔抓包男友「曖昧訊息還說謊」
    6小時前44
  5. Sandy踩劉宇寧照片掀風波　狄志為「相信他看到了」
    14小時前16
  6. 李周妍認了「曾因接吻不合分手」
    15小時前122
  7. F4解散16年「二度合體」爆就在明天！
    6小時前82
  8. 大罷免登場！資深女星受夠了「臉書封鎖人」
    2小時前3814
  9. 汪蘇瀧、張碧晨爭〈年輪〉原唱身分　律師專業分析
    13小時前84
  10. 鳳梨才遭歹徒連開12槍
    14小時前3214
ETtoday星光雲

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合