小三熱水燙死媽…20年後電鍋砸死爸！台劇改編社會案件…6看點曝光

記者黃庠棻／台北報導

大愛電視推出新戲《我們六個》即將在8月5日開播，由真實社會事件案件改編，找來《星空下的黑潮島嶼》的導演王傳宗執導，他對於敏感議題的處理手法細膩，摒除暴力、不灑狗血，將駭人聽聞的人倫悲劇、不可思議的家庭情節，以家中不同角色的視角與觀點出發真實還原。

▲《我們六個》改編自真實社會案件，即將在8月5號開播。（圖／大愛電視提供）

《我們六個》改編自真實社會案件「李月桂案」，李月桂是破壞6個小孩父母感情的小三，過去她以熱水澆淋殺害媽媽，後來6個小孩被迫住進育幼院，不料20年後她又家暴以電鍋砸頭殺死父親，雖然真實事件相當驚世駭俗，但聚集聚焦在孩子的韌性，父母角色的深層拉扯，更是演員群演技的一次集體大爆發，以下整了本劇的6大看點。

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▲《我們六個》改編自真實社會案件，即將在8月5號開播。（圖／大愛電視提供）

看點1.兩版主視覺正式曝光，跨時代光影

劇集以2003年到2004年馬志翔赤裸地被遺棄為分水嶺，已經成年的六個孩子好不容易得到的幸福被中斷，得重回1980年到1991年撕開陳封內心深處的愛與痛，20年的風雨挑戰，命運再狠，也擋不住六個孩子向善的那道光，再回到2004年到2006年的和解療癒。

▲《我們六個》改編自真實社會案件，即將在8月5號開播。（圖／大愛電視提供）

導演王傳宗看完劇本後說「其實是一個非常寫實，看到後面會被這些小朋友的經歷和改變所感動的故事。所以我就想要用影像的方式把它記錄下來」。他用愛與殘酷交織出人性寫實的一面，卻又動人、唯美地呈現出六個孩子在崩毀的家庭廢墟裡，長出自己的光。

看點2.天心展現情感張力，太平間親自上陣，無聲勝有聲

天心詮釋媽媽「郭富美」，眼盲卻是家中光源，把一個用盡生命栽培孩子文學藝術、卻困在傳統信念裡的母親演得層次分明，是強硬也是溫柔、是光明也是枷鎖。

▲《我們六個》改編自真實社會案件，即將在8月5號開播。（圖／大愛電視提供）

劇中，老公的兩個女人在同一個屋簷下，一場飾演小三的林雨葶剪指甲的戲，天心直呼「她在後面剪著指甲，然後我看著她，我也沒說什麼，就是兩個女人的戰爭，整個空氣是凝結的」。

▲《我們六個》改編自真實社會案件，即將在8月5號開播。（圖／大愛電視提供）

天心飾演的角色從富家千金到逐漸失明，從菜市場倒地癲癇到太平間冰冷燙傷，以一種近乎自我犧牲的姿態，完成她「死為林家鬼」的信念，她用細膩肢體和真實細節，把「心裡沒光，就向天借光」的信念演得深刻動人，從堅毅到崩潰的多層轉折，是全劇最痛也最美的看點。

看點3.馬志翔曾是孩子的避風港，也成了風暴的開端

馬志翔詮釋父親「林達生」，給過孩子最深的愛，也給了最痛的傷，既是孩子們最初的依靠，也是家庭悲劇的導火線，他用慈愛築起家，卻親手將家推向崩塌。從最初溫暖幽默、到後期自私墮落，讓觀眾同時恨得牙癢癢又憐惜他的失落，是全劇最矛盾的角色。

▲《我們六個》改編自真實社會案件，即將在8月5號開播。（圖／大愛電視提供）

馬志翔說「但是人生就是這樣，越荒謬越顯真實」，天心直呼「戲都殺青了他都還不敢正眼看我，他心裡有多愧疚，滿滿愧疚」。馬志翔的角色最大的難度在於，他不是徹底的壞人，而是一個充滿矛盾、令人惋惜的父親。

馬志翔把林達生的幽默、智慧、溫柔，和後期的脆弱、逃避，都演得很自然又讓人心痛。他用真誠的表演，讓觀眾看到一個好爸爸的光是怎麼一點一點地熄滅，又如何在孩子心裡留下不可抹滅的裂痕。

看點4.林雨葶的黃秋鳳，瘋狂背後藏著深深的孤寂

林雨葶詮飾家庭介入者「黃秋鳳」，這個角色是《我們六個》裡最混亂、最具破壞力，卻也最讓人唏噓的人物，她說「這個角色的瘋狂程度超出了她的想像，這可能是我演員生涯的一個重要轉折點」。

▲《我們六個》改編自真實社會案件，即將在8月5號開播。（圖／大愛電視提供）

事實上，林雨葶本人滴酒不沾，卻要演出一個長期酗酒、情緒失控的女人，她做了很多功課，看了大量真實新聞，認為「她太年輕了，然後社會經驗可能沒那麼足」，到後期失控、攻擊的轉變，她都一點一滴抓進肢體和神情裡。

特別是警察局那場戲，是整個角色情緒爆發的極限點，林雨葶的臉上滿是逼真的酒妝，失序的語調和行為都讓人不寒而慄。林雨葶演出了「秋鳳」的荒腔走板，也演出了她求愛不得、無處安放的孤寂感，更讓觀眾看到最真實的人性邊界。

▲《我們六個》改編自真實社會案件，即將在8月5號開播。（圖／大愛電視提供）

看點5.游珈瑄是劇中最大催淚彈，看似安靜卻最有力量

游珈瑄與黃薇渟分別詮釋青少年及成年時期的大姊「林秋伶」，是家變化撐起全家的無聲支柱。這是游珈瑄第一次接拍劇集，聽到角色原型人物說「我知道我的爸爸很愛我們」，震驚地說「這是我覺得六個孩子最糾葛和矛盾的地方」。

於是，游珈瑄把秋伶青春期面對家變時的隱忍和堅毅演得很真實。從功課優秀到獨立打工，不向命運低頭、不向人示弱，把媽媽教給她對美和藝術的熱愛，壓進心裡，把角色的壓抑與韌性詮釋得細膩動人，有股乾淨卻不服輸的力量，眼神裡藏著責任感與對美的執著。

▲《我們六個》改編自真實社會案件，即將在8月5號開播。（圖／大愛電視提供）

飾演長大後秋伶的黃薇渟說自己是獨生女，拍戲很享受有家人的感覺，但她光是要照顧父母跟毛小孩就覺得很累，不敢想像「秋伶」一個人要顧媽媽跟五個弟妹，直呼「這是一件非常可怕的事情」。

看點6. 一念情迷，六個孩子無處可歸，卻能把殘局活成一場勝利

潘親御與涂善存分別飾演青少年與成年的大哥「林作賢」，在劇中是很特別的角色。潘親御要演14歲時家變前後的巨大反差，一個對世界充滿好奇的資優生，看著家毀了、夢碎了，他把少年作賢對家的榮譽感、對未來的憧憬，以及第一次夢想破滅後，內心那股說不出的強悍，都藏與馬志翔兩人父子爭執的細節裡。

▲《我們六個》改編自真實社會案件，即將在8月5號開播。（圖／大愛電視提供）

阮柏皓與邱宇辰分別詮釋青少年及成年的二哥「林作逸」，是面對命運最沉著的孩子，從頑皮到被父親背叛、母親過世，在無力感裡中慢慢沉靜下來，在背負責任時，失去了原有的單純與自由。阮柏皓年紀小，卻把作逸那種表面乖巧、內心滾燙的韌性演得很真實。用自己的方式默默適應生命的變化，用「人生劇本自己寫」把悲劇轉成助人的力量，是觀眾最該細細看的地方。

▲《我們六個》改編自真實社會案件，即將在8月5號開播。（圖／大愛電視提供）