Sandy踩劉宇寧照片掀風波　狄志為「相信他看到了」自曝親身經歷

記者蔡宜芳／綜合報導

女星Sandy（吳姍儒）日前在《小姐不熙娣》為做節目效果，將大陸男星劉宇寧的頭像踩在地上，引起粉絲怒火，她和節目為此先後發聲道歉，但仍未平息風波。而近來成為劉宇寧粉絲的媒體人狄志為，24日對此分享看法，直言「照片或名片，其實都承載著我們的形象和身份」。

▲Sandy在節目中踩劉宇寧的照片，引發軒然大波。（圖／翻攝自小姐不熙娣、劉宇寧微博）

狄志為透露，他某次和一位業界人士交換名片，「本來是一種建立連結、彼此尊重的禮節。沒想到，他接過名片後隨手一放，甚至沒有收好。」等會議結束時，他發現自己的名片掉在地上，上頭佈滿腳印，「那一刻，我的心情真的很不是滋味，不是因為那張名片有多貴重，而是它代表著我本人。」

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也因此當他看到劉宇寧的照片被踩在地上的畫面時，立刻想起當時不好的回憶，「或許對製作單位來說、對一位綜藝節目主持人來說，即便那個動作可能只是節效果、沒有惡意，但站在被踩的那一方，很難完全沒有感覺吧？」

▲狄志為認為好的幽默不該讓人尷尬。（圖／翻攝自Facebook／狄志為）

狄志為指出：「真正好的幽默，應該能讓所有人都發自內心地笑，而不是建立在讓某個人覺得尷尬的基礎上。」他認為在開玩笑之前，應該設身處地想一想，「如果今天被踩的是我的照片、被丟的是我的名片，會覺得好笑嗎？」

狄志為指出，因為事件燒了一天，連大陸的媒體也爭相報導，所以他相信劉宇寧本人應該也看到了，「應該一笑置之，我猜應該不會主動提起這件事；因為這代表著他的高度，還有敏感度。」狄志為也覺得，劉宇寧不會希望粉絲再繼續謾罵任何人，「就留下一個提醒：『尊重別人，不代表不能開玩笑，而是用更細膩的心去拿捏那條分寸，讓每個人都能笑得真心、笑得坦蕩！』。」