上原亞衣慘遭投資詐騙！　上當不只一次「總金額曝光」：當學費

記者劉宜庭／綜合報導

日本前AV天后上原亞衣2016年引退後，開始投資事業、改當YouTuber，平時也常透過社群網站分享生活點滴，近日難得上節目受訪，自爆慘遭多次詐騙，總金額高達4000萬日圓（約台幣800萬元）。

▲上原亞衣慘遭投資詐騙。（圖／翻攝自上原亞衣IG）



上原亞衣現年32歲，近日上節目中坦承，22歲曾經遇過投資詐騙，「他們說我會賺更多錢，所以我把2500萬交給他們。」雖然受騙，但她將這筆錢視為學習金，「因為有那次投資詐騙，才開始學習投資，現在各種各樣的股票什麼的、不動產也是、還有各種虛擬貨幣也是，開始學習各種投資，學習怎麼讓錢增值，那成了契機。」

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不過，上原亞衣不只一次上當，自嘲「真的很容易被騙」，「去年是跟我一起打算做事業的人拿走了我的錢，大概是800萬日圓吧。」面對外界好奇至今一共到底被騙走過多少錢？她思考了一下後回答日幣3500萬至4000萬左右。對於如何防範詐騙，她給出簡單但實用的建議：「什麼都不相信，尤其是人。遇到事情不要急著相信，先自己查證，或找別人商量，保持警覺心。」她強調，這是她目前堅持的原則。

▲上原亞衣2016年從AV界引退。（圖／翻攝自上原亞衣IG）