吳姍儒才剛出事…吳宗憲真的出手了！　宣布新動向簽下他

記者蔡琛儀／台北報導

綜藝天王吳宗憲最近再度出手，簽下新人歌手陳守恩，正式發表單曲〈跌〉，這首歌其實是陳守恩12年前就寫下的創作，他坦言：「這首歌的難度高到連我自己都不一定唱得好。」〈跌〉唱的不是技巧，而是他一路走來的心聲，也獻給所有曾經跌倒過、正努力爬起來的人。

▲吳宗憲新簽下陳守恩。（圖／容易文創提供）

回憶起陳守恩的夢想起點，要從2011年《超級星光大道》說起。當年蕭敬騰初登場驚艷全場，讓還在美國念書的陳守恩熱血沸騰，立下目標：「總有一天，我要超越蕭敬騰。」不顧家人反對，他帶著一股不服輸的衝勁回台參賽，從《我要當歌手》唱到《聲林之王》，拚了30多場比賽，終於一點一滴被看見。

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他的成名之路並不光鮮，他曾在漁人碼頭唱歌唱到聲嘶力竭，回過神卻發現觀眾是零，「看著血跡斑斑的吉他，我真的覺得好丟臉。」直到登上《綜藝大熱門》，他坦言已快30歲，沒人氣也快沒信心，沒想到吳宗憲一句「Why not？」像一道光點亮了黑暗中的他。

▲陳守恩一路從選秀比賽拼搏。（圖／容易文創提供）

如今發行〈跌〉，他不諱言自己不是天才，「我經常犯錯，也沒有被天使親吻過的嗓音，但我肯定，我是真的熱愛唱歌的人。」他說這首歌，是他用汗水和眼淚刻下的聲音，「這張CD之所以特別，是因為它屬於我自己。」