吳謹言被大咖女星搶走電影角色！　「拍半年2萬元打發」于正曝內幕

記者蔡宜芳／綜合報導

知名編劇于正在《延禧攻略》成功捧紅吳謹言，對吳謹言也疼愛有加。他日前在直播中聊到，吳謹言在還未走紅時，曾有個機會能拍大導演的電影，怎料投入拍攝大半年後，卻被一名女星搶走角色。

▲吳謹言在2018年因《延禧攻略》走紅。（圖／翻攝自微博／吳謹言）

于正透露，吳謹言當時原本已確定演出某部大製作電影，不僅提早前往一個小地方進行訓練，更努力學習當地方言，甚至已經正式投入拍攝。然而，中途卻有個女星冒出來說想要演這個角色，讓吳謹言整整花了半年的時間參與這個作品，最終只拿到人民幣5000元（約新台幣20800元）的報酬，「然後換掉之後呢，人家不讓她說，要讓她說是先導片啦、是感謝她啊什麼的，就是被換了其實。」

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不過，于正表示，吳謹言並沒有抱怨自己的遭遇，反而展現出極大的韌性與豁達。于正說，當他從他人口中得知這件事後，詢問了吳謹言本人，對方淡然地表示：「沒事啊，能跟大導演接觸啊，然後能夠有這個機會訓練啊，多好啊，這都是生活體驗。」雖然于正並未明說是哪部作品，但網友很快就根據線索找出是由馮小剛執導、范冰冰主演的《我不是潘金蓮》。

▲于正分享吳謹言被搶角的內幕。（圖／翻攝自微博）

于正指出，吳謹言是一個「不內耗」的女生，這種特質讓他十分欣賞。他舉例表示，有次遇到一個高片酬的工作，與一部雖然片酬很低、但品質優良的劇本重疊，吳謹言毫不猶豫選擇後者，並說：「那沒關係啊，錢不重要。」面對經紀人一番糾結，她卻始終堅定自己的選擇，只做自己熱愛的事，這點與他非常契合。

此外，于正也談到吳謹言在風波面前展現出的成熟態度。有一次吳謹言因經紀人的疏忽，背負了不該承擔的輿論壓力，但她並未情緒崩潰，而是理性面對，認為「老天爺在鍛鍊自己」，並表示「經紀人也是我的一部分」，將此視為人生必經的課題。于正直言，正是因為這些經歷與心境，讓他感覺吳謹言就像是「另一個自己」，令他十分敬佩與珍惜這段合作關係。