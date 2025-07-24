周曉涵沒帶泳衣「直接穿bra+內褲下水」！上圍包不住 濕身照震撼1.5萬人

記者潘慧中／綜合報導

周曉涵儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。她最近便在社群網站上傳和3歲姪女一起在泳池玩水的畫面，但因為沒帶泳衣的關係，「就直接穿bra top+內褲下水吧」，窈窕身材立刻吸引1.5萬人按讚！

▲周曉涵直接穿bra top和內褲下水。（圖／翻攝自Instagram／ilove7388）



照片中，可以看到周曉涵隨興紮起頭髮，上半身單穿深色運動內衣，相當映襯她的白皙膚色，低胸剪裁更是辣露渾圓上圍，一起身玩水，纖細腰身全被拍了下來。

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▲周曉涵和姪女玩得不亦樂乎。（圖／翻攝自Instagram／ilove7388）



拍攝當天適逢節氣大暑，周曉涵應景地下水消暑，雖然沒帶泳衣，但她仍穿著bra top和內褲下水，與家人在泳池玩得不亦樂乎，「一位幼稚的姑姑跟3歲姪女搶游泳圈。」

▲周曉涵身材窈窕。（圖／翻攝自Instagram／ilove7388）



事實上，周曉涵曾透露自己以前胸小腿粗，除了有去按摩胸部，還有去按腿，「有時候胖到有橘皮也可以按掉！」但她表示有時候會按到整個腿都淤青，模樣相當嚇人，「其實這些方法真的有用，但一般人可能沒辦法忍，沒有持之以恆就變成沒用。」