開噴道德崩壞社會亂象！　珠寶商歌手：我就是有話直說

▲ 周靄宏在新歌MV化身奧特曼。（圖／周靄宏本人提供）



記者翁子涵／台北報導

珠寶商歌手周靄宏推出話題新歌〈純金戰士24K〉，甚至不惜形象在MV中穿上緊身衣變身奧特曼，對抗由金錢幻化而成的宇宙怪獸，諷刺社會上比比皆是的金錢誘惑、道德崩壞的現象，周靄宏直白表示，自己正是被某企業家的爭議新聞啟發靈感，「看到某個知名企業家相關政治新聞以及一連串的桃色風暴，還傳出他有送女生鑽戒珠寶不手軟的新聞，身為珠寶業者，對於這種表裡不一的荒謬，特別有感。」

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▲▼ 周靄宏以新歌諷刺時事。（圖／周靄宏本人提供）



周靄宏透露，MV導演要求劇情要以諷刺科幻劇形式包裝，因此把想諷刺的那位敏感角色以諧音化名呈現，他誠實表示：「我知道這MV會惹來一些爭議，但藝術本質就是要提出問題，我是有話直說的人，現在社會很多新聞都超荒謬，我寧可用創作紀錄，也不想保持沉默。」

他在MV中穿上緊身衣，化身奧特曼戰士，在重金打造的銀河異世界中對抗金權怪獸，為求精緻甚至找來一名俄羅斯舞者擔任女主角，該名女演員犧牲不小，全身上下都要塗滿金屬漆，象徵權力背後的誘惑與人性的糾結。周靄宏笑說：「她配合度超高，這個角色沒辦法打扮得美美的，這種角色不是誰都願意演，是要全身塗滿金漆，連眼皮都要上色，那畫面真的很衝擊！」也很感謝對方的敬業精神。

除了自嘲，他表示獨立創作確實不易，從發第一張單曲開始，成本可以說是完全沒有回收，他坦言：「大家都說我是全台最不在乎回收的歌手，我做這些MV，完全沒在想要賺錢。因為我本身有本業，賺錢不是靠唱歌，是靠珠寶事業。這些歌，是我想講的東西，自己寫、自己拍、自己下廣告、自己辦抽獎，有什麼想法就去做。」

