小A辣開房美球星「進房玩到撞斷牙」！超哈她百萬身材　過程全曝光

圖文／鏡週刊

究竟小A辣跟大咖球星在總統套房做了什麼？小A辣則含蓄地透露，不小心撞斷了牙，隔天還得緊急去看牙科補救。

還原和大咖球星共度的那一夜，小A辣說「啊他講英文，我英文又不好，只能用手機翻譯啊！」一進入房間，兩人就只能比手畫腳、用肢體動作溝通，但是大咖球星顯然對小A辣砸了上百萬打造出來的歐美身材相當感興趣，表現出來滿滿地熱情。

「結果不小心，搞到我的全瓷牙冠不小心斷了」隔天只能緊急去看牙科補救。而近來南京紅姐千人斬的事蹟瘋傳，身為台灣跨性別天后的小A辣的私生活也令人好奇，她透露，「其實就連我走在路上都會有人來搭訕，要跟我做朋友。」更別說是IG，其實常常都是塞爆的狀態，「根本就沒有時間看。」

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▲小A辣曾分享自己斷牙的事件，想不到竟是前一夜和大咖球星約會。（翻攝自小A辣IG）

小A辣也回顧自己的情慾生活，笑說「我就是戀愛腦啦！一不小心就愛上了，跟前男友談了4年的戀愛，不然那些天菜都自己送上來，我還不用聊勒。」她因跟前男友分手後陷入低潮，曾有一陣子藉由積極約會療癒情傷，但後來接觸到信仰，於是便一心一意修行，「結果桃花還更旺了，不知道欸，可能氣場改變了吧，感覺更溫柔。」但她受過情傷，如今只想為自己堅強，「先把自己做好再去想感情吧。」



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