曾莞婷曝感情觀認單身「拜月老求桃花」　遇另一半出軌心死斬斷！

記者黃庠棻／台北報導

職場寫實劇《祕書俱樂部》正在中視週間晚上八點熱播，該劇集結實力派演員曾莞婷、賴雅妍、修杰楷、王傳一等同場飆戲，故事題材圍繞職場百態、情感愛戀等，其中曾莞婷與修杰楷大談辦公室地下戀情，還上演吻戲、床戲，看似登對的兩人，卻因男方隱瞞，讓曾莞婷背上小三罪名。

▲曾莞婷在《祕書俱樂部》和修杰楷上演親密戲。（圖／中視提供）

曾莞婷受訪時提及「在感情上如果不小心當第三者的話，我不會怪罪自己，因為是不小心，但當下會立即處理這段感情，我算是比較拿得起放得下的人，尤其對方如果是有家庭」，坦言對於出軌者會毫不留情面立馬斬斷。



不僅如此，曾莞婷時常會在社群網站上分享自己的心情，上個月她突po文寫下「如果有一天我也可以遇見我的白馬王子該有多好～有緣人快出現吧～」，她透露朋友都會叫她去拜月老，但拜拜時她其實都不知道該怎麼跟月老講理想型的條件。

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▲曾莞婷在《祕書俱樂部》和修杰楷上演親密戲。（圖／中視提供）

對此，曾莞婷表示「我很看感覺，跟對方有沒有來電，但最重要的是要讓我感覺他是一個善良的人。」目前處於單身的她，在事業上卻是女強人類型「我跟《祕書俱樂部》劇中飾演的角色個性蠻像的，會為自己設立目標，就會有動力用各種方法去完成，算是事業心比較強。」



《祕書俱樂部》劇中，呈現許多職場真實狀況，也包括人與人之間的背叛、陷害等，曾莞婷認為對她來說背叛是比較嚴重的事「陷害比較像是不同頻率的人，對方為了達到目的，而做出這樣的手段，但背叛感覺是自己身邊的人，會不禁思考是不是自己誤判了這段友誼。」在演藝圈闖盪多年，曾莞婷把「真金不怕火煉，日久見人心」當成職場金句自勉。



近年演了《祕書俱樂部》、《影后》、《X！又是星期一》等作品，曾莞婷透露還有許多角色想要嘗試「像是電影《瀑布》中，賈靜雯的角色，把病患的層次處理的很有深度。我也想過如果是自己接到這類的戲，會有什麼樣的詮釋方式。」由曾莞婷、賴雅妍、修杰楷、王傳一等主演的都會寫實劇《祕書俱樂部》週一至週五晚間8點在中視頻道播出。