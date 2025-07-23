王樂妍閃婚首露面！用力捶肚駁懷孕　「罩杯升級F Cup」放閃老公

記者黃庠棻／台北報導

女星王樂妍是女團出身，後來轉戰劇圈，近年大多參演八點檔，包括《美麗人生》、《追分成功》、《願望》，在本月8日自己39歲生日當天，與交往1年的科技新貴徐孟韜登記結婚，正式升格人妻。今（23）日出席新戲《百味人生》卡司發布會，也是她婚後首度公開露面。

▲王樂妍婚後首度露面。（圖／記者湯興漢攝）

三立電視推出新戲《百味人生》，在今（23）日舉辦卡司發布會，主演謝承均、王振復、星卉、王樂妍一同開心出席。其中，王樂妍穿著一身碎花粉色洋裝現身，臉上洋溢新婚的幸福笑容，不過強調自己並沒有懷孕，還用力捶肚子證明，讓坐在一旁的謝承均嚇了一跳。

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▲《百味人生》舉辦卡司發布會會。（圖／記者湯興漢攝）

王樂妍這次在《百味人生》中，與謝承均被湊成一對，戲劇一開頭她就頂著渾圓孕肚出現，後來生完寶寶還必須努力逃命，笑說「真的很辛苦」，而她為了完美呈現產婦的身材，造型組還特地在她的胸前塞了兩大塊布，把罩杯增加到F Cup，直呼「拍完我整個人都是汗，都是濕的」，更透露自己拍完瘦了1公斤。

▲《百味人生》舉辦卡司發布會會。（圖／記者湯興漢攝）

不僅如此，王樂妍將在月底拍攝跳海戲碼，如果她到時候沉不下去，可能需要綁鉛塊幫助下沉，雖然劇組都有安排好救生員待命，但她仍相當緊張，被問到老公是否會心疼她拍戲辛苦，她甜蜜表示「他比較關心我的安全」，並表示目前丈夫還沒到劇組探班，但會載她上下班。

▲《百味人生》舉辦卡司發布會會。（圖／記者湯興漢攝）

此外，新婚的王樂妍談到老公時，總是露出甜蜜笑容，雖然忙著拍戲但仍有時間陪伴對方，當場放閃「我們只要看對方一眼就夠了」，雖然目前沒有生子計畫，但仍沒有把話說死。談到新婚生活，王樂妍表示夫妻倆會一起自己演的戲，如果跟其他男演員有親密戲，老公會體諒，也不用報備，還會問對方「演得好不好」，她又再度放閃「我在老公心目中什麼都好」。

▲王樂妍放閃老公。（圖／翻攝自Instagram／wang_le_yan）