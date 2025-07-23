串流收視週榜／《清潭國際高等學校2》金旻奎帥爆了！4寶藏劇開追

記者陳芊秀／綜合報導

台灣7月各家串流平台新劇、動畫、節目接連上架，讓追劇觀眾忙翻！在這波「劇海」當中，有些劇集雖然收視排行還在衝，但上線後火速掀起台灣網友討論，《ETtoday星光雲》介紹以下4部寶藏劇！

清潭國際高等學校第2季

▲《清潭國際高等學校》第2季。（圖／翻攝自X）

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韓劇《清潭國際高等學校》是校園驚悚題材，由Yeri、李恩泉主演，2023年播出第一季，相隔兩年推出第2季。故事描述一間齊聚富二代孩子的貴族學校中，隱藏黑暗的霸凌與鬥爭，窮學生金惠仁轉學來此，開始經歷一連串事件，延續第一季劇情，她成為女高中生墜樓的目擊者，富家千金白濟娜竟成為嫌疑人，再加上新生代男星金旻奎飾演神秘轉學生「車辰旭」，超高顏值再吸引一票觀眾加入追劇行列。劇集在friDay影音上架，穩居熱門前10名。

▲金旻奎在《清潭國際高等學校2》飾演神秘轉學生「車辰旭」。（圖／friDay影音提供）

S LINE

▲《S LINE》奇幻驚悚。（圖／翻攝自X）

韓劇《S LINE》由李洙赫、李多熙主演，劇情描述人只要戴上一種神秘眼鏡，便可看到人與人之間的性關係，並因此引發一連串衝擊事件。該劇用頭上冒紅線的奇異景象，呈現出人們不可告人的秘密，視覺效果震撼，預告片在Threads掀起轉發潮，劇集在friDay影音、Hami Video、LINE TV都進入熱門前10名。

善良的他

▲《善良的他》。（圖／翻攝自韓網）

《善良的他》由李棟旭、李聖經主演，描述黑幫家族的長孫「朴錫哲」，不願涉黑卻別無選擇當幫派大哥，一心想要金盆洗手，夢想是成為小說家，這時候與初戀情人「姜美英」重逢，兩人的人生因此出現巨大的轉折。劇集於7月18日南韓JTBC剛開播，在Disney+上線2天，收視排行第2，僅次於週冠軍《瑞草洞》，兩大人氣演員的合作已經拉高期待值。

Only you唯有你

▲GL泰劇《Only you唯有你》在台灣平台播出。（圖／翻攝自X）

泰國製作的LGBT+系列劇集在全球掀起一陣風潮，繼BL劇後，GL劇（或稱百合劇）也圈粉無數，其中人氣CP「LingOrm」鄺玲玲、可恩娜帕瑟塔拉達那彭爆紅海內外，兩人首度合作的GL劇《我們的秘密》在泰國Netflix熱播時，曾奪下排行第一的成績，今年二搭合作新劇《Only you唯有你》，描述保鑣與女明星之間的揪心愛戀，兩人的劇集首度被台灣平台引進，7月18日上架，火速衝上平台熱門前10名，可見台灣粉絲的關注力量大。



【台灣9串流平台收視】

Disney+／《瑞草洞》二霸週冠《善良的他》第2

▲Disney+週冠軍《瑞草洞》，《善良的他》上線就衝榜2。（圖／翻攝自臉書／Disney+）



friDay影音／《公爵初夜》完結贏《瑞草洞》

▲friDay影音收視週榜（7/14-7/20）。（圖／friDay影音提供）

Hami Video／《瑞草洞》劇集類第一

▲Hami Video收視週榜（7/14-7/20）。（圖／Hami Video提供）

KKTV／松本潤《第19號病歷表》緊追榜一

▲KKTV收視週榜（7/14-7/20）。（圖／KKTV提供）

LINE TV／《錦繡芳華》台灣觀眾愛

▲LINE TV收視週榜（7/14-7/20）。（圖／LINE TV提供）

MyVideo／《錦繡芳華》完結霸榜3週

▲MyVideo收視週榜（7/14-7/20）。（圖／MyVideo提供）

Netflix／韓綜《母胎單身大作戰》登冠軍

▲Netflix收視週榜（7/14-7/20）。（圖／翻攝自Netflix）

公視+／犯罪紀錄片《我12歲，你介意嗎？》網強推

▲公視+收視週榜（7/14-7/20）。（圖／公視+提供）