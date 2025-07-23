SEVENTOEIGHT私密情史全曝光！　「腹肌擔當」慘遭打槍吐心聲

▲SEVENTOEIGHT將在韓國出道。（圖／天空娛樂提供）

記者翁子涵／台北報導

男團SEVENTOEIGHT歷經3個月赴韓「深造」訓練後，28日將於韓國正式出道，推出韓文單曲〈Please Don’t Stop the Rain〉，為了能完美詮釋這首充滿戀愛感的情歌，他們不僅勤補習韓文背單字，更相約全員集體約「看片」猛K愛情類型的韓劇及電影，團員陳柏佑透露：「最近大家看的是《苦盡甘來遇見你》，很喜歡裡面男主角與女主角純純戀愛感覺，在呈現歌曲時有嘗試帶入他的情緒！」

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▲▼SEVENTOEIGHT靠想像力詮釋浪漫情歌。（圖／天空娛樂提供）



全員因為被公司下「禁愛令」，加上平均年齡不到20歲，SEVENTOEIGHT坦言要靠「想像力」來進入戀愛情緒，像年僅15歲的「忙內」D’om帝翁透露：「其實在唱這首歌時是想著粉絲們給我們的愛，然後我去想像我要如何回報他們，假如他們生病了或者心情不好我要怎樣照顧他們，一種完美男友、弟弟的感覺。」隊長陳麒文及陳柏佑則在錄音時回想到國高中時期的一段純純之戀，「當時從暗戀、仰慕到喜歡，最後還寫了一封信跟對方告白，現在回想起來有種青澀酸甜滋味。」

而美祥則想到在幼稚園時期曾暗戀一位女生，「當時還是著寫歌給對方，結果可能寫得太爛，就沒下文了！」無獨有偶的，團員EXXI义翔坦承在國中時曾寫歌給暗戀對象，結果慘遭拒絕，至今仍是「母胎單身」的他笑說：「真的太久沒談戀愛了！只能靠著幻想來抓歌曲中戀愛的感覺！」SEVENTOEIGHT更在MV中首秀「祈雨舞」，還搭配道具「雨傘」來增添情境感。

面對異鄉打拼搏出道，團員除了每天多花1小時體能課來操肺活量跟肌耐力，力求連續唱跳都不會喘，更努力減肥增肌雕塑身材曲線，團員彭义翔甚至透露自己為了邊唱跳還能飆高音，每天靠著邊跳繩邊唱歌半小時以上來做加強訓練，近一個月下不僅瘦下三公斤，更操出驚人冰塊肌，讓團員們稱讚金牛座的成員EXXI义翔果真毅力驚人，更直呼：「EXXI义翔絕對是本團『腹肌擔當』！」

