江祖平刪光《願望》動態…只留「下台一鞠躬」　好友謝承均私下關心

記者黃庠棻／台北報導

八點檔女神江祖平深耕演藝圈已有將近30年，私底下經常會透過社群網站分享日常生活，怎料她日前卻發文控訴拍攝《願望》期間遇上無能導播，被滾燙熱水潑傷，對方不僅沒有喊卡急救，事後還得吃藥才能繼續工作，後續她清空所有Threads只剩一則「下台一鞠躬」，而她的好友謝承均也曝光了現況。

▲江祖平演出《願望》意外受委屈。（圖／三立電視提供）

江祖平拍攝八點檔遭到導播欺負，導致手長水泡又沒收到道歉，讓她忍不住上社群網站上抱怨，昨（22）晚她清空所有Threads的貼文，只留下一則「事過境遷、無從批判，被害者被審視、污衊。算了！下台一鞠躬」更被發現Instagram上所有與《願望》有關的貼文都被刪除。

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▲江祖平演出《願望》意外受委屈。（圖／三立電視提供）

對此，江祖平的好友謝承均今（23）日出席新戲《百味人生》卡司發布會，也被問到好友最近的委屈事件，他嚴肅地透露當時看到對方發文就立刻傳訊息關心，接著收到「沒事，謝謝關心，就是小心點」的回應，後來看新聞才知道事件的來龍去派，但並沒有再多傳訊息打擾。

▲謝承均私下關心江祖平。（圖／記者湯興漢攝）

不過，謝承均聽到江祖平最新發文「下台一鞠躬」，反應相當震驚，先是「蛤」了好大一聲，坦言「真的不知道」，也強調自己「不清楚細節」。此外，江祖平發完下台一鞠躬的貼文之後，就再也沒更新近況，而三立電視則是還在聯繫本人中。