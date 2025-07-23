ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

61歲歌王鬆口認「秘密離婚23年」！
2025上半年漫畫熱銷榜！
GD當上APEC宣傳大使！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

張秀卿 月乃琴音 鄧佳華 孫生 統神 陳沂 李珠珢 何聰睿

江祖平刪光《願望》動態…只留「下台一鞠躬」　好友謝承均私下關心

記者黃庠棻／台北報導

八點檔女神江祖平深耕演藝圈已有將近30年，私底下經常會透過社群網站分享日常生活，怎料她日前卻發文控訴拍攝《願望》期間遇上無能導播，被滾燙熱水潑傷，對方不僅沒有喊卡急救，事後還得吃藥才能繼續工作，後續她清空所有Threads只剩一則「下台一鞠躬」，而她的好友謝承均也曝光了現況。

▲江祖平近日在《願望》被母親林秀玲折磨。（圖／三立電視提供）

▲江祖平演出《願望》意外受委屈。（圖／三立電視提供）

江祖平拍攝八點檔遭到導播欺負，導致手長水泡又沒收到道歉，讓她忍不住上社群網站上抱怨，昨（22）晚她清空所有Threads的貼文，只留下一則「事過境遷、無從批判，被害者被審視、污衊。算了！下台一鞠躬」更被發現Instagram上所有與《願望》有關的貼文都被刪除。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲江祖平近日在《願望》被母親林秀玲折磨。（圖／三立電視提供）

▲江祖平演出《願望》意外受委屈。（圖／三立電視提供）

對此，江祖平的好友謝承均今（23）日出席新戲《百味人生》卡司發布會，也被問到好友最近的委屈事件，他嚴肅地透露當時看到對方發文就立刻傳訊息關心，接著收到「沒事，謝謝關心，就是小心點」的回應，後來看新聞才知道事件的來龍去派，但並沒有再多傳訊息打擾。

▲▼三立電視台最新八點檔「百味人生」即將上檔，今日特地舉辦卡司發布會會，劇中四位演員：謝承均、王振復、星卉、王樂妍共同出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲謝承均私下關心江祖平。（圖／記者湯興漢攝）

不過，謝承均聽到江祖平最新發文「下台一鞠躬」，反應相當震驚，先是「蛤」了好大一聲，坦言「真的不知道」，也強調自己「不清楚細節」。此外，江祖平發完下台一鞠躬的貼文之後，就再也沒更新近況，而三立電視則是還在聯繫本人中。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

江祖平願望謝承均

推薦閱讀

吳姍儒把劉宇寧頭像踩地上！粉痛批「太不尊重」　製作單位火速道歉了

吳姍儒把劉宇寧頭像踩地上！粉痛批「太不尊重」　製作單位火速道歉了

4小時前

母淚訴：是警察殺了她！臨演女兒遭12人性侵　報警「竟被要求畫下體」

母淚訴：是警察殺了她！臨演女兒遭12人性侵　報警「竟被要求畫下體」

8小時前

吳宗憲爆開戰S家！子女0往來有內幕：演藝圈一堆這種壞蛋 他回應了

吳宗憲爆開戰S家！子女0往來有內幕：演藝圈一堆這種壞蛋 他回應了

6小時前

蔡依林罕公開感情現況：很滿足！　爆秘戀彭于晏露面全說了

蔡依林罕公開感情現況：很滿足！　爆秘戀彭于晏露面全說了

3小時前

單獨用餐20分鐘就被趕走！　名店惹議「燒到市政府出手」3行道歉

單獨用餐20分鐘就被趕走！　名店惹議「燒到市政府出手」3行道歉

7/21 15:04

樂天女孩嘎琳夜奔商辦大樓　行李箱一推消失3天…球團回應行蹤

樂天女孩嘎琳夜奔商辦大樓　行李箱一推消失3天…球團回應行蹤

10小時前

獨家／張秀卿上節目挨轟：她是誰　「當眾遭趕出攝影棚」崩潰痛哭

獨家／張秀卿上節目挨轟：她是誰　「當眾遭趕出攝影棚」崩潰痛哭

18小時前

Sandy轉賣公關品丟代言「爆小S背後操弄」！友洩口風：委屈到極點

Sandy轉賣公關品丟代言「爆小S背後操弄」！友洩口風：委屈到極點

9小時前

快訊／吳姍儒踩劉宇寧照片「發聲道歉了」！　愧認：我應該負責的錯誤

快訊／吳姍儒踩劉宇寧照片「發聲道歉了」！　愧認：我應該負責的錯誤

4小時前

週刊爆吳宗憲罵大小S：沒家教！掀《不熙娣》報金鐘內鬨　27年交情斷了

週刊爆吳宗憲罵大小S：沒家教！掀《不熙娣》報金鐘內鬨　27年交情斷了

9小時前

吳姍儒踩劉宇寧頭像！「片段燒到微博」網友全怒了　道歉仍難熄怒火

吳姍儒踩劉宇寧頭像！「片段燒到微博」網友全怒了　道歉仍難熄怒火

3小時前

小S遭吳宗憲罵「沒家教的壞蛋」！報名金鐘獎起內鬨　本人3字發聲

小S遭吳宗憲罵「沒家教的壞蛋」！報名金鐘獎起內鬨　本人3字發聲

6小時前

熱門影音

Coldplay主唱「拍攝前叮嚀」　喊話偷情者「拜託去躲起來」

Coldplay主唱「拍攝前叮嚀」　喊話偷情者「拜託去躲起來」
影／梁文音每年一遊歐洲　「廁所1貼心設備」：付費也甘願

影／梁文音每年一遊歐洲　「廁所1貼心設備」：付費也甘願
Lisa裙底露「肉色翹臀」引熱議　穿膚色安全褲..粉絲快嚇壞

Lisa裙底露「肉色翹臀」引熱議　穿膚色安全褲..粉絲快嚇壞
Coldplay演唱會成「抓姦現場」　網瘋傳CEO道歉聲明

Coldplay演唱會成「抓姦現場」　網瘋傳CEO道歉聲明
貝克漢剪髮失手「剃禿一大塊」急遮！　老婆大笑：這看起來很糟糕

貝克漢剪髮失手「剃禿一大塊」急遮！　老婆大笑：這看起來很糟糕
丁禹兮跳爆紅掃腿舞！「腿P到比身體長2倍」崩潰笑場

丁禹兮跳爆紅掃腿舞！「腿P到比身體長2倍」崩潰笑場
劉宇寧守約已故粉絲6年

劉宇寧守約已故粉絲6年
男評審直言「女歌手太漂亮是扣分」　蕭亞軒嗆：我們聽不懂！

男評審直言「女歌手太漂亮是扣分」　蕭亞軒嗆：我們聽不懂！
統神加入SWAG！　願喇舌陳沂：她滿漂亮

統神加入SWAG！　願喇舌陳沂：她滿漂亮
演唱會開一半！　鄭乃馨突光腳衝下台「緊擁千萬男友Bright爆哭」

演唱會開一半！　鄭乃馨突光腳衝下台「緊擁千萬男友Bright爆哭」
Lisa「金色緊身馬甲」辣跳《MONEY》

Lisa「金色緊身馬甲」辣跳《MONEY》
汪小菲兒女送蛋糕慶生　Mandy眼眶直播泛紅

汪小菲兒女送蛋糕慶生　Mandy眼眶直播泛紅
李珠珢爆熱戀大5歲朴洙鍾！　「背後環抱」緊貼親暱照瘋傳

李珠珢爆熱戀大5歲朴洙鍾！　「背後環抱」緊貼親暱照瘋傳

賈永婕GD展籌備半年　「機會來了要把握」

賈永婕GD展籌備半年　「機會來了要把握」

MIRROR演唱會「大螢幕突砸下」　2舞者「倒地不起」..意外竟非首次！

MIRROR演唱會「大螢幕突砸下」　2舞者「倒地不起」..意外竟非首次！

Joeman激瘦32公斤變歐巴「還想隆鼻」　疑似交女友..尬笑：不想騙你們啦！

Joeman激瘦32公斤變歐巴「還想隆鼻」　疑似交女友..尬笑：不想騙你們啦！

統神加盟SWAG「開戰女優」：為藝術犧牲　失言丟業配月少30萬「就滿慘的啦」

統神加盟SWAG「開戰女優」：為藝術犧牲　失言丟業配月少30萬「就滿慘的啦」

楊謹華「被路人買單」：受寵若驚！　不曾被老公說胖「帶著愛的濾鏡」

楊謹華「被路人買單」：受寵若驚！　不曾被老公說胖「帶著愛的濾鏡」

男評審直言「女歌手太漂亮是扣分」　蕭亞軒聽不下去..嗆：我們聽不懂！

男評審直言「女歌手太漂亮是扣分」　蕭亞軒聽不下去..嗆：我們聽不懂！

趙小僑「3歲愛女還在包尿布」被指教　劉亮佐：她該怎麼樣我們心裡有數

趙小僑「3歲愛女還在包尿布」被指教　劉亮佐：她該怎麼樣我們心裡有數

吳慷仁「伸舌頭」激吻李至正　李銘順全裸出浴！他看他照片DIY

吳慷仁「伸舌頭」激吻李至正　李銘順全裸出浴！他看他照片DIY

Lisa「金色緊身馬甲」辣跳《MONEY》　被法國第一夫人抱抱又拉去C位合照

Lisa「金色緊身馬甲」辣跳《MONEY》　被法國第一夫人抱抱又拉去C位合照

池昌旭一出場就自己搬椅子　主持人麥故障...立刻暖救援

池昌旭一出場就自己搬椅子　主持人麥故障...立刻暖救援

楊麗花獲超狂殊榮...全場感動　「歌仔戲只要有觀眾，永遠不會老」

楊麗花獲超狂殊榮...全場感動　「歌仔戲只要有觀眾，永遠不會老」

看更多

台電員工李元瀚任務結束！17輛台電工程車送行　同仁落淚列隊致意

即時新聞

剛剛
剛剛
8分鐘前0

《遮羞艾莉》快閃店來了！　獨家週邊還有人形立牌

22分鐘前0

楊紫瓊主演《星際爭霸戰》來了！HBO Max入圍艾美獎「超狂142項」

39分鐘前0

張秀卿太大膽！ 「當眾玩弄61歲歌王內褲」荒謬場面曝光

54分鐘前22

吳宗憲、Sandy父女同天爆爭議　她轟沒水準：嘴臉難看至極

55分鐘前0

曾莞婷曝感情觀認單身「拜月老求桃花」　遇另一半出軌心死斬斷！

1小時前135

恭喜！曾子余結婚了「娶回交往2年圈外女友」　納豆、黃鐙輝見證幸福

1小時前10

《該死的阿修羅》導演入圍釜山國際影展創投　455件企劃案脫穎而出

1小時前1

歐陽妮妮兒第一次感冒後「公公堅持一直戴口罩」！張書豪聽完原因泛淚

1小時前0

17小孩在半夜2點17分神秘消失　「薩諾斯」驚悚新片被讚毛骨悚然

1小時前2

咪妃剪髮出意外！「幫我剪到胸部一半的位置」結果傻眼：有夠賭爛

讀者迴響

熱門新聞

  1. 吳姍儒把劉宇寧頭像踩地上
    4小時前4432
  2. 臨演女兒遭12人性侵！母淚訴：是警察殺了她
    8小時前8834
  3. 吳宗憲爆開戰S家！
    6小時前3221
  4. 蔡依林罕公開感情現況：很滿足！　爆秘戀彭于晏露面全說了
    3小時前187
  5. 趕1人用餐客走！名店惹議「燒到市政府出手」
    7/21 15:04208
  6. 樂天女孩嘎琳夜奔商辦大樓　行李箱一推消失3天
    10小時前44
  7. 獨／張秀卿上節目「當眾遭趕出攝影棚」
    18小時前146
  8. Sandy轉賣公關品丟代言「爆小S背後操弄」
    9小時前103
  9. 快訊／吳姍儒踩劉宇寧照片「發聲道歉了」！
    4小時前4423
  10. 爆吳宗憲罵大小S：沒家教「掀《不熙娣》報金鐘內鬨」
    9小時前2421
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合