再5天入伍！車銀優送別趴「剃髮照曝光」仍難掩高顏值

▲車銀優拍地下的落髮，心中應該百感交集吧。（圖／翻攝車銀優INS）

圖文／鏡週刊

韓國「臉蛋天才」車銀優將於7月28日正式入伍，進入陸軍軍樂隊服役，近日他在Instagram更新照片，換上清爽短髮，並附註簡單一句「這陣子」，預告即將告別舞台一段時間。畫面一公開，立刻引起粉絲關注與討論，不少人留言表達不捨，也有人驚訝短髮依然難掩他的高顏值。

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▲車銀優紀錄當兵前落髮過程，可以看到親朋好友都穿上他肖像的上衣，氣氛歡樂。（圖／翻攝車銀優INS）

照片拍攝於入伍前夕的送別派對，現場他與親友一同慶祝，切蛋糕、戴上王冠像小王子一般，也記錄下髮型師替他剃髮的過程。從鏡子前的神情，到地上的髮絲，用照片向大家預告：「我要去當兵了。」

▲車銀優戴上王冠就像王子真人版。（圖／翻攝車銀優INS）

自ASTRO出道以來，車銀優就因為外貌被稱為「臉蛋天才」，而他並不止於此。從《女神降臨》、《我的ID是江南美人》到《島：異獸覺醒》，他陸續挑戰戲劇演出，拓展表演路線，也曾擔任各大節目主持人，持續累積不同領域的經驗。車銀優預計將於2027年1月退伍。



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