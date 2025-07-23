ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

HYBE前員工賣股遭判刑
三上悠亞驚現台北街頭！
國光女神穿高衩泳裝錄影
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

張秀卿 月乃琴音 鄧佳華 孫生 統神 陳沂 李珠珢 何聰睿

9m88名字出現在威尼斯影展入圍名單！　「想哭了」激動賀導演舒淇

記者陳芊秀／綜合報導

第82屆威尼斯影展於台灣時間昨日（22）發表主競賽入圍名單，金馬影后舒淇執導的電影《女孩》入圍，將角逐最高榮譽金獅獎。該片由17歲白小櫻擔任女主角，邱澤、9m88扮演女主角的爸媽，其中9m88是創作歌手出身，得知電影入圍主競賽項目，直呼：「想哭了！」

▲舒淇首部執導電影《女孩》入圍威尼斯影展，由白小櫻、林品彤、邱澤、9m88主演。（圖／甲上娛樂提供）

▲舒淇首部執導電影《女孩》入圍威尼斯影展主競賽單元。（圖／甲上娛樂提供）

威尼斯影展官方發表21部主競賽作品，舒淇自編自導的長篇電影《女孩》也獲選入圍。主競賽共有9個主要獎項，包括最高榮譽金獅獎、評審團大獎、銀獅獎頒給最佳導演，接著還有評審團特別獎、最佳劇本、表揚藝術貢獻的金奧賽拉獎，最佳新演員。評審團將從主競賽影片中，評選有傑出表現的男演員（影帝）、女演員（影后）以及最佳新人等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

9m88以歌手出道，曾3度入圍金曲獎，近年也跨界參與戲劇演出，包括客串《華燈初上》，演出電影《我沒有談的那場戀愛》等。她演出舒淇執導的電影《女孩》，作品入圍威尼斯影展，除了舒淇大名，她的名字也出現在主演陣容名單，限動激動發文「啊！！！！！！！！！恭喜《女孩》入圍威尼斯影展，啊！！！！！！想哭了！恭喜舒淇導演以及所有女孩團隊的大家」、「我們要去威尼斯影展了！」難掩興奮心情。

▲舒淇首部執導電影《女孩》入圍威尼斯影展，由白小櫻、林品彤、邱澤、9m88主演。（圖／甲上娛樂提供）

▲邱澤、9m88在《女孩》飾演白小櫻的爸媽。（圖／甲上娛樂提供）

▲▼9m88名字出現在威尼斯影展入圍名單。（圖／翻攝自IG）

▲9m88激動發文：「我們要去威尼斯影展了！」（圖／翻攝自IG）

白小櫻是童星出身，因演出台劇《住戶公約第一條》，勇奪第55屆金鐘獎獲得迷你劇集／電視電影最具潛力新人獎。她的弟弟白潤音是第57屆金鐘獎迷你劇集／電視電影男配角，姊弟倆演技都深獲肯定。隨著舒淇編導電影《女孩》入圍威尼斯影展主競賽單元，她的演出也將在國際舞台被關注，IG發文「恭喜《女孩》，敬請期待」。

▲▼9m88名字出現在威尼斯影展入圍名單。（圖／翻攝自IG）

▲17歲白小櫻是白潤音的姊姊。（圖／翻攝自IG）

▲▼9m88名字出現在威尼斯影展入圍名單。（圖／翻攝自IG）

▲舒淇自編自導電影《女孩》入圍威尼斯主競賽，白小櫻有機會角逐影后。（圖／翻攝自IG）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

舒淇女孩9m88

推薦閱讀

母淚訴：是警察殺了她！臨演女兒遭12人性侵　報警「竟被要求畫下體」

母淚訴：是警察殺了她！臨演女兒遭12人性侵　報警「竟被要求畫下體」

5小時前

吳宗憲爆開戰S家！子女0往來有內幕：演藝圈一堆這種壞蛋 他回應了

吳宗憲爆開戰S家！子女0往來有內幕：演藝圈一堆這種壞蛋 他回應了

3小時前

吳姍儒把劉宇寧頭像踩地上！粉痛批「太不尊重」　製作單位火速道歉了

吳姍儒把劉宇寧頭像踩地上！粉痛批「太不尊重」　製作單位火速道歉了

1小時前

單獨用餐20分鐘就被趕走！　名店惹議「燒到市政府出手」3行道歉

單獨用餐20分鐘就被趕走！　名店惹議「燒到市政府出手」3行道歉

7/21 15:04

樂天女孩嘎琳夜奔商辦大樓　行李箱一推消失3天…球團回應行蹤

樂天女孩嘎琳夜奔商辦大樓　行李箱一推消失3天…球團回應行蹤

6小時前

Sandy轉賣公關品丟代言「爆小S背後操弄」！友洩口風：委屈到極點

Sandy轉賣公關品丟代言「爆小S背後操弄」！友洩口風：委屈到極點

6小時前

爆吳宗憲罵大小S：沒家教「掀《不熙娣》報金鐘內鬨」！27年交情斷了

爆吳宗憲罵大小S：沒家教「掀《不熙娣》報金鐘內鬨」！27年交情斷了

6小時前

獨家／張秀卿上節目挨轟：她是誰　「當眾遭趕出攝影棚」崩潰痛哭

獨家／張秀卿上節目挨轟：她是誰　「當眾遭趕出攝影棚」崩潰痛哭

15小時前

小S遭吳宗憲罵「沒家教的壞蛋」！報名金鐘獎起內鬨　本人3字發聲

小S遭吳宗憲罵「沒家教的壞蛋」！報名金鐘獎起內鬨　本人3字發聲

2小時前

快訊／吳姍儒踩劉宇寧照片「發聲道歉了」！　愧認：我應該負責的錯誤

快訊／吳姍儒踩劉宇寧照片「發聲道歉了」！　愧認：我應該負責的錯誤

39分鐘前

簡簡宣布分手後發新歌　tag鄧佳華道歉：我愛的人不是你

簡簡宣布分手後發新歌　tag鄧佳華道歉：我愛的人不是你

19小時前

日本人妻主播「閃電進軍拍AV」！　達人大讚：教科書等級

日本人妻主播「閃電進軍拍AV」！　達人大讚：教科書等級

15小時前

熱門影音

Coldplay主唱「拍攝前叮嚀」　喊話偷情者「拜託去躲起來」

Coldplay主唱「拍攝前叮嚀」　喊話偷情者「拜託去躲起來」
影／梁文音每年一遊歐洲　「廁所1貼心設備」：付費也甘願

影／梁文音每年一遊歐洲　「廁所1貼心設備」：付費也甘願
Lisa裙底露「肉色翹臀」引熱議　穿膚色安全褲..粉絲快嚇壞

Lisa裙底露「肉色翹臀」引熱議　穿膚色安全褲..粉絲快嚇壞
Coldplay演唱會成「抓姦現場」　網瘋傳CEO道歉聲明

Coldplay演唱會成「抓姦現場」　網瘋傳CEO道歉聲明
貝克漢剪髮失手「剃禿一大塊」急遮！　老婆大笑：這看起來很糟糕

貝克漢剪髮失手「剃禿一大塊」急遮！　老婆大笑：這看起來很糟糕
丁禹兮跳爆紅掃腿舞！「腿P到比身體長2倍」崩潰笑場

丁禹兮跳爆紅掃腿舞！「腿P到比身體長2倍」崩潰笑場
劉宇寧守約已故粉絲6年

劉宇寧守約已故粉絲6年
男評審直言「女歌手太漂亮是扣分」　蕭亞軒嗆：我們聽不懂！

男評審直言「女歌手太漂亮是扣分」　蕭亞軒嗆：我們聽不懂！
統神加入SWAG！　願喇舌陳沂：她滿漂亮

統神加入SWAG！　願喇舌陳沂：她滿漂亮
演唱會開一半！　鄭乃馨突光腳衝下台「緊擁千萬男友Bright爆哭」

演唱會開一半！　鄭乃馨突光腳衝下台「緊擁千萬男友Bright爆哭」
Lisa「金色緊身馬甲」辣跳《MONEY》

Lisa「金色緊身馬甲」辣跳《MONEY》
汪小菲兒女送蛋糕慶生　Mandy眼眶直播泛紅

汪小菲兒女送蛋糕慶生　Mandy眼眶直播泛紅
李珠珢爆熱戀大5歲朴洙鍾！　「背後環抱」緊貼親暱照瘋傳

李珠珢爆熱戀大5歲朴洙鍾！　「背後環抱」緊貼親暱照瘋傳

賈永婕GD展籌備半年　「機會來了要把握」

賈永婕GD展籌備半年　「機會來了要把握」

MIRROR演唱會「大螢幕突砸下」　2舞者「倒地不起」..意外竟非首次！

MIRROR演唱會「大螢幕突砸下」　2舞者「倒地不起」..意外竟非首次！

Joeman激瘦32公斤變歐巴「還想隆鼻」　疑似交女友..尬笑：不想騙你們啦！

Joeman激瘦32公斤變歐巴「還想隆鼻」　疑似交女友..尬笑：不想騙你們啦！

統神加盟SWAG「開戰女優」：為藝術犧牲　失言丟業配月少30萬「就滿慘的啦」

統神加盟SWAG「開戰女優」：為藝術犧牲　失言丟業配月少30萬「就滿慘的啦」

楊謹華「被路人買單」：受寵若驚！　不曾被老公說胖「帶著愛的濾鏡」

楊謹華「被路人買單」：受寵若驚！　不曾被老公說胖「帶著愛的濾鏡」

男評審直言「女歌手太漂亮是扣分」　蕭亞軒聽不下去..嗆：我們聽不懂！

男評審直言「女歌手太漂亮是扣分」　蕭亞軒聽不下去..嗆：我們聽不懂！

趙小僑「3歲愛女還在包尿布」被指教　劉亮佐：她該怎麼樣我們心裡有數

趙小僑「3歲愛女還在包尿布」被指教　劉亮佐：她該怎麼樣我們心裡有數

吳慷仁「伸舌頭」激吻李至正　李銘順全裸出浴！他看他照片DIY

吳慷仁「伸舌頭」激吻李至正　李銘順全裸出浴！他看他照片DIY

Lisa「金色緊身馬甲」辣跳《MONEY》　被法國第一夫人抱抱又拉去C位合照

Lisa「金色緊身馬甲」辣跳《MONEY》　被法國第一夫人抱抱又拉去C位合照

池昌旭一出場就自己搬椅子　主持人麥故障...立刻暖救援

池昌旭一出場就自己搬椅子　主持人麥故障...立刻暖救援

楊麗花獲超狂殊榮...全場感動　「歌仔戲只要有觀眾，永遠不會老」

楊麗花獲超狂殊榮...全場感動　「歌仔戲只要有觀眾，永遠不會老」

看更多

藝聲的團欺日常　1v3吵到超激動

即時新聞

剛剛
剛剛
6分鐘前0

台綜藝主持費內幕！1集50萬剩個位數 正妹通告費5千要偷笑：電視圈已死

7分鐘前0

喬任梁出道18年！父穿「兒生前最愛的粉色」掃墓：仍不習慣沒有你的四季

9分鐘前0

本土劇男星合體選秀韓團！驚喜現身快閃店「當台語老師」被考倒　

13分鐘前10

《殭屍校園2》宣布開拍了！　新角色「驚見《魷魚遊戲》演員」

19分鐘前20

蔡依林罕見崩潰大哭！　認了被瘋狂折磨：下輩子不要再一次

32分鐘前11

台BL劇首播狂親！王君豪被摸大腿起生理反應　成晞手伸褲頭幫忙

35分鐘前23

蔡依林罕公開感情現況：很滿足！　爆秘戀彭于晏露面全說了

39分鐘前1217

快訊／吳姍儒踩劉宇寧照片「發聲道歉了」！　愧認：我應該負責的錯誤

44分鐘前11

陳庭妮臉蛋驚見「一排紅色大腫包」　蔓延至脖子…無奈吐8字原因

56分鐘前610

直擊／三上悠亞甜告白「最愛台灣」！　突曝10月「重磅喜訊」台粉暴動

讀者迴響

熱門新聞

  1. 臨演女兒遭12人性侵！母淚訴：是警察殺了她
    5小時前8231
  2. 吳宗憲爆開戰S家！
    3小時前3019
  3. 吳姍儒把劉宇寧頭像踩地上
    1小時前4230
  4. 趕1人用餐客走！名店惹議「燒到市政府出手」
    7/21 15:04208
  5. 樂天女孩嘎琳夜奔商辦大樓　行李箱一推消失3天
    6小時前4
  6. Sandy轉賣公關品丟代言「爆小S背後操弄」
    6小時前82
  7. 爆吳宗憲罵大小S：沒家教「掀《不熙娣》報金鐘內鬨」
    6小時前2421
  8. 獨／張秀卿上節目「當眾遭趕出攝影棚」
    15小時前126
  9. 小S遭吳宗憲罵「沒家教的壞蛋」
    2小時前1424
  10. 快訊／吳姍儒踩劉宇寧照片「發聲道歉了」！
    39分鐘前2417
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合