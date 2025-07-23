9m88名字出現在威尼斯影展入圍名單！　「想哭了」激動賀導演舒淇

記者陳芊秀／綜合報導

第82屆威尼斯影展於台灣時間昨日（22）發表主競賽入圍名單，金馬影后舒淇執導的電影《女孩》入圍，將角逐最高榮譽金獅獎。該片由17歲白小櫻擔任女主角，邱澤、9m88扮演女主角的爸媽，其中9m88是創作歌手出身，得知電影入圍主競賽項目，直呼：「想哭了！」

▲舒淇首部執導電影《女孩》入圍威尼斯影展主競賽單元。（圖／甲上娛樂提供）

威尼斯影展官方發表21部主競賽作品，舒淇自編自導的長篇電影《女孩》也獲選入圍。主競賽共有9個主要獎項，包括最高榮譽金獅獎、評審團大獎、銀獅獎頒給最佳導演，接著還有評審團特別獎、最佳劇本、表揚藝術貢獻的金奧賽拉獎，最佳新演員。評審團將從主競賽影片中，評選有傑出表現的男演員（影帝）、女演員（影后）以及最佳新人等。

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9m88以歌手出道，曾3度入圍金曲獎，近年也跨界參與戲劇演出，包括客串《華燈初上》，演出電影《我沒有談的那場戀愛》等。她演出舒淇執導的電影《女孩》，作品入圍威尼斯影展，除了舒淇大名，她的名字也出現在主演陣容名單，限動激動發文「啊！！！！！！！！！恭喜《女孩》入圍威尼斯影展，啊！！！！！！想哭了！恭喜舒淇導演以及所有女孩團隊的大家」、「我們要去威尼斯影展了！」難掩興奮心情。

▲邱澤、9m88在《女孩》飾演白小櫻的爸媽。（圖／甲上娛樂提供）

▲9m88激動發文：「我們要去威尼斯影展了！」（圖／翻攝自IG）

白小櫻是童星出身，因演出台劇《住戶公約第一條》，勇奪第55屆金鐘獎獲得迷你劇集／電視電影最具潛力新人獎。她的弟弟白潤音是第57屆金鐘獎迷你劇集／電視電影男配角，姊弟倆演技都深獲肯定。隨著舒淇編導電影《女孩》入圍威尼斯影展主競賽單元，她的演出也將在國際舞台被關注，IG發文「恭喜《女孩》，敬請期待」。

▲17歲白小櫻是白潤音的姊姊。（圖／翻攝自IG）

▲舒淇自編自導電影《女孩》入圍威尼斯主競賽，白小櫻有機會角逐影后。（圖／翻攝自IG）