杜詩梅「被律師翻舊帳」：輾踩死我們這種在花蓮的小餐廳會有什麼快感

記者張筱涵／綜合報導

藝人杜詩梅以《麻辣鮮師》中的「陸小曼」一角走紅，近年淡出演藝圈，與丈夫在花蓮經營餐廳，轉型為生活職人。過去曾因店內「自助式飲水卻收服務費」風波登上新聞版面，事隔近9個月，該事件又再度被律師紀岳良翻出點名，直指「情理法都不行」，再次引爆話題。

▲杜詩梅目前主力放在副業上。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）



紀岳良律師於7月22日在臉書發文，轉載2024年11月的新聞《花蓮餐廳「收服務費」15客人爆衝突！老闆杜詩梅怒回嗆22字：我就這麼硬》，寫下：「#國王的服務的服務費，人均消費破千，標榜高檔餐廳，收『服務費』當然要有服務，倒個水真的是基本中的基本。這局無論在情理法，#杜詩梅 不行。」

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▲紀岳良轉發新聞。（圖／翻攝自FACEBOOK／紀岳良律師/心理師）



對於再度被公然點名，杜詩梅當晚隨即轉發該則貼文，開頭就問「怎麼了」，接著表示：「活動前3天臨危授命為了「太平洋南島聯合豐年節」158攤攤商做介紹，跟著花蓮鄉親們在颱風的日子一起為了這麼一年一度的盛事盡一點點努力、只因為吸引了比往年多一些的觀看率就成了箭靶？就礙了眼？」

杜詩梅進而說明，這些年從光鮮亮麗的演藝圈走向基層創業，與丈夫一步一腳印在花蓮東大門市場打拚，「好不容易建構一間可以遮風避雨的小店，吃掉多少老本、賠了多少健康，也從不喊苦、不喊放棄。」如今卻被拿舊新聞標題批評，讓她感嘆：「律師大人呀～您要怎麼罷、怎麼反罷，我們小愚民真的都不懂⋯但連內文都不願意好好看一下就開搶，請問輾踩死我們這種在花蓮的小餐廳會有什麼快感嗎？」

▲杜詩梅回應。（圖／翻攝自FACEBOOK／杜詩梅 Tu Shih Mei ）



杜詩梅的發文引發大量網友與粉絲留言聲援，認為小店經營艱難，外界應給予更多包容與理解。好友鍾欣凌也現身留言力挺：「不囉嗦，大家直接自己來吃吃看就知道你們東西有多好吃、老闆&闆娘有多努力，暑假就來玩遍花蓮吃爆梅蘢鎮！」讓杜詩梅感動回應：「妳…就哭死我好了。」