記者潘慧中／綜合報導

杜詩梅近年移居花蓮和老公一起開餐廳，考慮到餐點全上已擺滿整桌，便不主動提供飲用水，而是將浸有各種果片的水放置在角落，讓客人自行取用。未料，員工有次因此一直被罵「你們好意思收服務費」，她當場理智線斷掉回擊，最後果真被一星負評灌爆。

▲杜詩梅夫妻在花蓮開餐廳。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）



[廣告]請繼續往下閱讀...

杜詩梅最近上《女王大人》透露，那組客人大約有15個人，完全沒有點酒水，單純想品嘗餐點。說明完自行取用飲用水後，便開始上菜，一行人完全沒有反應任何問題。

▲杜詩梅透露那組客人大約有15個人。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）



沒想到結帳時，杜詩梅突然聽到其中兩位至少180公分的男客人破口大罵，約略是「這種服務費你有良心收得下去」之類的話。

▲客人狂罵杜詩梅的員工。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）



發現員工被罵個不停，杜詩梅立刻上前進一步詢問，男客人認為沒有被服務到，並氣憤稱「水還要我們自己倒」、「整餐飯還要我們自己端盤子」。

▲杜詩梅坦言一開始理智線就斷了。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）



至於客人端盤子的真相，杜詩梅解釋因為他們有多達15人，餐廳有時候不方便送到桌子中間，員工就會請客人放進去，不料因此被曲解成端盤子。

▲▼杜詩梅餐廳的服務方式被曲解。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）



對此，杜詩梅先理性地說：「其實你們如果在用餐過程當中，覺得非常需要喝水，你可以跟我們講。我可以送兩壺水去你桌上，杯子我幫你放得好好的。可是，當下你可以先跟我們講，不是到要買單了，指著我員工大罵，覺得我們不應該跟你收取服務費。」

但由於男客人又說了一些不堪入耳的話，杜詩梅當場氣炸，回嗆「今天就算我跪在你旁邊服務你，你也不會覺得滿意啦」，對方也傻眼了。就算老公勸別收服務費了，她依然堅持收到底，「我覺得你當下不舒服，你沒有跟我講。你當下沒有讓我可以處理的餘地，但現在你要跟我爭論這個？不好意思，那沒得商量！我就是這麼硬。」

▲▼杜詩梅不客氣回嗆。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）



最後，那組客人鼻子摸摸付錢，但踏出餐廳不到15分鐘，杜詩梅就收到一星負評的通知。

▲▼杜詩梅不久後就收到一星負評。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）

