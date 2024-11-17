ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

花蓮餐廳「收服務費」15客人爆衝突！老闆杜詩梅怒回嗆22字：我就這麼硬

記者潘慧中／綜合報導

杜詩梅近年移居花蓮和老公一起開餐廳，考慮到餐點全上已擺滿整桌，便不主動提供飲用水，而是將浸有各種果片的水放置在角落，讓客人自行取用。未料，員工有次因此一直被罵「你們好意思收服務費」，她當場理智線斷掉回擊，最後果真被一星負評灌爆。

▲▼杜詩梅。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）

▲杜詩梅夫妻在花蓮開餐廳。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）

[廣告]請繼續往下閱讀...

杜詩梅最近上《女王大人》透露，那組客人大約有15個人，完全沒有點酒水，單純想品嘗餐點。說明完自行取用飲用水後，便開始上菜，一行人完全沒有反應任何問題。

▲▼杜詩梅。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）

▲杜詩梅透露那組客人大約有15個人。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）

沒想到結帳時，杜詩梅突然聽到其中兩位至少180公分的男客人破口大罵，約略是「這種服務費你有良心收得下去」之類的話。

▲▼杜詩梅。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）

▲▼杜詩梅。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）

▲▼杜詩梅。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）

▲客人狂罵杜詩梅的員工。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）

發現員工被罵個不停，杜詩梅立刻上前進一步詢問，男客人認為沒有被服務到，並氣憤稱「水還要我們自己倒」、「整餐飯還要我們自己端盤子」。

▲▼杜詩梅。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）

▲杜詩梅坦言一開始理智線就斷了。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）

至於客人端盤子的真相，杜詩梅解釋因為他們有多達15人，餐廳有時候不方便送到桌子中間，員工就會請客人放進去，不料因此被曲解成端盤子。

▲▼杜詩梅。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）

▲▼杜詩梅餐廳的服務方式被曲解。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）

▲▼杜詩梅。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）

對此，杜詩梅先理性地說：「其實你們如果在用餐過程當中，覺得非常需要喝水，你可以跟我們講。我可以送兩壺水去你桌上，杯子我幫你放得好好的。可是，當下你可以先跟我們講，不是到要買單了，指著我員工大罵，覺得我們不應該跟你收取服務費。」

但由於男客人又說了一些不堪入耳的話，杜詩梅當場氣炸，回嗆「今天就算我跪在你旁邊服務你，你也不會覺得滿意啦」，對方也傻眼了。就算老公勸別收服務費了，她依然堅持收到底，「我覺得你當下不舒服，你沒有跟我講。你當下沒有讓我可以處理的餘地，但現在你要跟我爭論這個？不好意思，那沒得商量！我就是這麼硬。」

▲▼杜詩梅。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）

▲▼杜詩梅不客氣回嗆。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）

▲▼杜詩梅。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）

最後，那組客人鼻子摸摸付錢，但踏出餐廳不到15分鐘，杜詩梅就收到一星負評的通知。

▲▼杜詩梅。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）

▲▼杜詩梅不久後就收到一星負評。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）

▲▼杜詩梅。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

紅髮妹穿內褲墜樓「腳插入天窗」　坐車頂狂揉臀「已無法站立！」

推薦閱讀

「畢書盡前女友」發聲開撕舊愛！　交往期間內幕全說了

「畢書盡前女友」發聲開撕舊愛！　交往期間內幕全說了

Keanna：我已經搬來北京！　「離開台灣半年」近況曝光

Keanna：我已經搬來北京！　「離開台灣半年」近況曝光

高宇蓁拒「潛規則」被無預警換角！遭逼：你要回饋　她1句反擊丟飯碗

高宇蓁拒「潛規則」被無預警換角！遭逼：你要回饋　她1句反擊丟飯碗

野生周曉涵「0偽裝逛書店」！現身中山站全被拍 穿激短裙美腿全露

野生周曉涵「0偽裝逛書店」！現身中山站全被拍 穿激短裙美腿全露

石英享壽82歲告別式現場曝光！　「前女婿」焦恩俊花籃寫4字悼念

石英享壽82歲告別式現場曝光！　「前女婿」焦恩俊花籃寫4字悼念

本土劇組工作人員「房內激戰」被撞見！ 楊貴媚曝2人下場：很慘

本土劇組工作人員「房內激戰」被撞見！ 楊貴媚曝2人下場：很慘

看完《影后》找經紀人下跪！何如芸證實演藝圈3內幕：棚內看得見

看完《影后》找經紀人下跪！何如芸證實演藝圈3內幕：棚內看得見

王思佳深夜痛喊「身為媽媽，這就是底線」！親上火線：多點同理心

王思佳深夜痛喊「身為媽媽，這就是底線」！親上火線：多點同理心

Andy斷捨離9年房間「翻出家寧口紅」！　認了不捨：藏著許多回憶

Andy斷捨離9年房間「翻出家寧口紅」！　認了不捨：藏著許多回憶

黃曉明公開道歉葉珂之亂「哽咽哭了」！　鞠躬謝罪：我會處理好私事

黃曉明公開道歉葉珂之亂「哽咽哭了」！　鞠躬謝罪：我會處理好私事

淋雨沒等到天后！BLACKPINK Lisa抵台1秒溜上車　粉絲苦守一天：太殘忍

淋雨沒等到天后！BLACKPINK Lisa抵台1秒溜上車　粉絲苦守一天：太殘忍

輕生前看完《影后》！釣出謝盈萱：我們一起找答案 134字回覆超暖

輕生前看完《影后》！釣出謝盈萱：我們一起找答案 134字回覆超暖

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

「畢書盡前女友」發聲開撕舊愛！　交往期間內幕全說了

Keanna：我已經搬來北京！　「離開台灣半年」近況曝光

高宇蓁拒「潛規則」被無預警換角！遭逼：你要回饋　她1句反擊丟飯碗

野生周曉涵「0偽裝逛書店」！現身中山站全被拍 穿激短裙美腿全露

石英享壽82歲告別式現場曝光！　「前女婿」焦恩俊花籃寫4字悼念

本土劇組工作人員「房內激戰」被撞見！ 楊貴媚曝2人下場：很慘

看完《影后》找經紀人下跪！何如芸證實演藝圈3內幕：棚內看得見

王思佳深夜痛喊「身為媽媽，這就是底線」！親上火線：多點同理心

Andy斷捨離9年房間「翻出家寧口紅」！　認了不捨：藏著許多回憶

黃曉明公開道歉葉珂之亂「哽咽哭了」！　鞠躬謝罪：我會處理好私事

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

杜詩梅

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 石英告別式…澎恰恰下跪道別師父　演藝圈大咖邰智源謝承均都到了
  2. 石英告別式！林千鈺送別父親　致詞淚崩：這輩子做你的女兒，我很幸福
  3. 「超萌聲優」上坂堇踩點便利商店：太厲害　隔空乾高粱酒全場嗨了
  4. 黃曉明1月暴瘦15kg！　被爆葉珂受孕日期「他在法國拍戲」：被殺豬盤了
  5. 花蓮餐廳「收服務費」15客人爆衝突！女星老闆怒回嗆22字：我就這麼硬
  6. 唐美雲悼念石英…講到「媽2年前過世」哽咽　曝帶妝到場原因有洋蔥
  7. 石英今舉辦告別式「現場曝光」！　好友送別痛哭：他都會關心我們這些晚輩
  8. 石英遺孀哭到要人攙扶　林千鈺、林義山「捐肝救父」悼念文曝光
  9. 石英享壽82歲告別式現場曝光！　「前女婿」焦恩俊花籃寫4字悼念
  10. 狗仔葛斯齊目睹閨蜜情「楊謹華很保護蕭亞軒」　女神片場態度被爆

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366