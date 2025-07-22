關穎看GD演唱會被控「用手肘推人」　親揭真相反爆：遭大明星保鑣亂推

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓天王G-Dragon（GD，權志龍）11日至13日連續於台北小巨蛋開三場演唱會，吸引大票粉絲、名人朝聖，關穎也現身觀賞，甚至曬出了後台合照。關穎22日透露有網友控她「用手肘推人」，對此，她不僅親自回覆對方，更透露自己當天被一位大明星的保鑣亂推。

▲關穎上周朝聖GD演唱會。（圖／翻攝自Instagram／kwanterri）

一名網友在私訊中表示，自己的朋友在13日的演唱會開場前，被關穎用手肘推開，「因為妳想把妳的朋友拉向前。」網友還提到：「身形比較嬌小的朋友當下感到非常不舒服，甚至脫口說了『推什麼推啊』，卻沒有獲得任何回應，感覺非常糟糕。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，關穎親自回覆，強調自己「不太可能用手肘推人」，並坦言當晚其實自己才是被一位大明星的保鑣用力推擠，「還用力拍我們的手，我們只是路人，並不是那位人的粉絲。」她指出，當時通往入場處的動線狹長，行進過程中確實可能會和他人有碰觸，但她通常只有被推到才會稍微擋一下，「有時候我們也碰到別人，但絕對不會去用力elbow人家。」

▲關穎澄清自己沒有在演唱會上推人。（圖／翻攝自Instagram／kwanterri）

關穎補充說，當晚的情況她印象中只是「大家盡量快速往前移動」，並都會禮貌地說「借過」，「如果造成妳朋友的不舒服還真抱歉，但我確實完全沒有印象。」她也強調自己參加的是7月12日的演唱會，似乎與網友描述的日期有所出入。

關穎在限時動態中也表示，自己若真的有態度很差的表現，可能最多就是大聲地說「請大家不要推擠好嗎」，但當天她也沒有說話，只是覺得人潮很多，害怕地跟著朋友一直往前走，「我真正想表達的是，言論自由是一件非常幸福的事情，要好好珍惜，用善良的心做在對的事情上。」

她也自嘲說：「我寫這麼多回覆這位網友，才發現日期根本不對，我老花又腦霧！」至於是哪個大明星的保鑣推人？關穎則低調說：「不會說那位明星誰，因為我覺得應該是那個保鑣白目，然後請大家不要又亂猜，絕對不是男主角（GD）的保鑣，因為他已經在裡面準備要開演唱會了。」

▲關穎回覆網友。（圖／翻攝自Instagram／kwanterri）