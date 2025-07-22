舒淇《女孩》入圍威尼斯影展　邱澤「跟梁朝偉、李炳憲搶影帝」發聲

記者黃庠棻／台北報導

第82屆威尼斯影展今（22）日公布主競賽入圍名單，由金馬影后舒淇執導的新片《女孩》，強勢入圍主競賽片。舒淇從國際級影后升格導演身分，首部自編自導電影《女孩》確認入圍2025年第82屆威尼斯影展主競賽片，將角逐最高榮譽金獅獎。

▲舒淇首部執導電影《女孩》入圍威尼斯影展，由白小櫻、林品彤、邱澤、9m88主演。（圖／甲上娛樂提供）

首次編導即入選威尼斯影展主競賽片，舒淇接獲喜訊後驚喜狂叫，更不忘感謝生命中重要的恩人侯孝賢導演，直呼「嚇了一大跳，瘋狂在酒店狂叫！開心、喜悅，第一時間心裡想感謝所有幫助我完成《女孩》的幕前幕後工作人員。更想感謝侯導，沒有他、沒有女孩，謝謝威尼斯影展所有的選片人」。

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不僅如此，舒淇也開心直呼「謝謝熱心一直想讓我成長的人～謝謝所有幫我的朋友，謝謝所有愛我的人，順便謝謝我老公對我的支持，感覺好像得獎了～是的，入圍就是對《女孩》的肯定。」

▲舒淇首部執導電影《女孩》入圍威尼斯影展，由白小櫻、林品彤、邱澤、9m88主演。（圖／甲上娛樂提供）

電影《女孩》為享譽國際影壇的舒淇首部編導長片，攜手資深監製葉如芬共同合作，並集結金獎製作團隊聯手打造，今正式公開超華麗卡司陣容，由邱澤、9m88、白小櫻、林品彤等實力派演員同台飆戲，並釋出全新電影視覺與首波劇照，進一步揭開「女孩」的神秘面紗。

▲舒淇首部執導電影《女孩》入圍威尼斯影展，由白小櫻、林品彤、邱澤、9m88主演。（圖／甲上娛樂提供）

《女孩》由17歲潛力新秀白小櫻挑樑主演，並與邱澤、9m88飾演的父母以及林品彤飾演的轉學生有精采對手戲。童星出身的白小櫻曾演出《吃吃的愛》、《消失的情人節》、《當男人戀愛時》等電影，年僅12歲時便摘下第55屆金鐘獎「迷你劇集（電視電影）最具潛力新人獎」，演技實力備受肯定，由她擔任重要人物「女孩」一角，令許多網友期待不已。

▲舒淇首部執導電影《女孩》入圍威尼斯影展，由白小櫻、林品彤、邱澤、9m88主演。（圖／甲上娛樂提供）

對於入圍本屆威尼斯影展主競賽片，監製葉如芬感性分享一切都是緣分，坦言「2023年9月9日收到舒淇從威尼斯影展傳來的訊息，那年她當評審，看了許多很不錯新導演的電影。她告訴我，她決定要拍《女孩》。2025年的7月收到影展通知，我們的電影入圍了威尼斯影展主競賽。我必須很感性的說這是來自威尼斯的緣分。謝謝劇組團隊及演員們的付出，還有辛苦的後期團隊。」

▲舒淇首部執導電影《女孩》入圍威尼斯影展，由白小櫻、林品彤、邱澤、9m88主演。（圖／甲上娛樂提供）

過去擔任過柏林、坎城和威尼斯「世界三大影展」主競賽評審的舒淇，於去年加入奧斯卡評審行列，成為繼鞏俐、張曼玉之後，第三位集滿全球四大電影獎評審的華人女星。

▲舒淇首部執導電影《女孩》入圍威尼斯影展，由白小櫻、林品彤、邱澤、9m88主演。（圖／甲上娛樂提供）

不僅電影《女孩》將角逐最高榮譽金獅獎，白小櫻即將與艾瑪史東、孫藝真搶影后寶座；飾演女孩父親的邱澤則將與梁朝偉、巨石強森、李炳憲等人爭奪威尼斯影帝。對此邱澤回應《ETtoday星光雲》，表示「很高興參與舒淇導演的電影，去年這個時間拍攝很開心。」

第82屆威尼斯影展 主競賽入圍名單：

「La Grazia」／保羅索倫提諾（Paolo Sorrentino）

「克里姆林的魔法師」（The Wizard of the Kremlin）／奧利維耶阿薩亞斯（Olivier Assayas）

「傑伊・凱利」（Jay Kelly）／諾亞鮑姆巴赫（Noah Baumbach）

「欣德・拉賈布之聲」（The Voice of Hind Rajab）／考瑟・本哈尼雅（Kaouther Ben Hania）

「炸藥之家」（A House of Dynamite）／凱薩琳畢格羅（Kathryn Bigelow）

「太陽照耀我們每一人」（The Sun Rises on Us All）／蔡尚君

「科學怪人」（Frankenstein）｜吉勒摩戴托羅（Guillermo del Toro）

「伊莉莎」（Elisa）／李奧納多迪科斯坦佐（Leonardo Di Costanzo）

「A Pied D’Oeuvre」／瓦萊麗唐哲利（Valerie Donzelli）

「沉默的朋友」（Silent Friend）／伊迪蔻艾妮迪（Ildikó Enyedi）

「安・李的遺言」（The Testament of Ann Lee）／莫娜・法斯特佛德（Mona Fastvold）

「父母姐弟」（Father Mother Sister Brother）／吉姆賈木許（Jim Jarmusch）

「暴蜂尼亞」（Bugonia）／尤格藍西莫（Yorgos Lanthimos）

「杜賽」（Duse）／皮耶特羅・馬爾切羅（Pietro Marcello）

「Un Film Fatto Per Bene」／法蘭科馬雷斯可（Franco Maresco）

「孤兒」（Orphan）／拉斯洛奈米斯（Laszlo Nemes）

「異鄉人」（L’Etranger）／法蘭索瓦歐容（Francois Ozon）

「別無選擇」（No Other Choice）／朴贊郁（Park Chan-wook）

「雲之下」（Below the Clouds）／詹弗蘭科・羅西（Gianfranco Rosi）

「毀滅機器」（The Smashing Machine）／班尼沙夫戴（Benny Safdie）

「女孩」（Girl）／舒淇（Shu Qi）