篠崎泫砸5000萬買豪宅遭爆Toyz資助！　發聲駁男友出千萬內幕「揭實情」

記者孟育民／台北報導

台日混血女星篠崎泫2024年5月認愛網紅Toyz，儘管男友因販毒入監服刑，小倆口依然恩愛。篠崎泫日前開箱新家，雖然是中古屋，但全部翻新裝潢，扣除贊助部分，光是裝潢就花費600萬元。不過，她遭週刊爆料，要價高達5000萬元的新家，Toyz在入獄前大方贊助了1000萬元。對此，篠崎泫經紀人也做出回應。

▲篠崎泫駁斥Toyz資助1000萬買房。（圖／翻攝自Instagram／hsyan0625 ）

篠崎泫出道多年，近年來有不少業配合作，日前開箱新家內部，房子屋齡15年、室內約35坪，花近600萬元裝潢，打造奶茶色夢幻美宅。不過卻遭爆買新房是Toyz贊助，對此她經紀人則回應：「完全沒有這件事，篠崎是換房，將第一間房子賣掉後有賺錢，才購入第二間房。且有買過房的人都會知道，要買房要貸款銀行都是看屋主的財務狀況，跟其他人毫無關聯，感謝大家關心後續關於這相關的問題就不再解釋。」

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▲篠崎泫。（圖／翻攝自Instagram／hsyan0625 ）

事實上，篠崎泫日前就有拍片分享為何要搬家 ，坦言是因為被跟拍，導致住家隱私被迫公開，由於從小到大有被跟蹤的陰影，讓她無奈說：「我覺得活在一個非常恐慌的狀態，與其再租房子，那不如就把這間賣掉，然後去換一個地方。」